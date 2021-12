Incidenza di nuovi casi di infezione da Sars Cov2 prossima al valore soglia

LECCE - Sono 47 ogni 100mila abitanti, tanto nell'intera Puglia quanto in provincia di Lecce, i nuovi casi di infezione da Sars Cov2 su base settimanale.

L'incidenza è dunque in aumento, rispetto al dato di una settimana addietro, del 23 percento: questo parametro è importante perché è uno di quelli cui guarda la cabina di regia per determinare la collocazione delle regioni nelle varie categorie di rischio (attualmente il solo Friuli Venezia Giulia è in zona gialla). Il numero dei ricoverati per complicanze da Covid, che è l'altro sostanziale indicatore cui si guarda, non desta al momento preoccupazione e dunque, almeno a breve scadenza, non sono ipotizzabili variazioni per quanto riguarda la Puglia.

Il bollettino epidemiologico odierno riferisce di 305 test risultati positivi, per un totale 4.250 casi attuali di infezione. Il dato complessivo dei guariti registra invece un incremento di 170 unità. I pazienti nei reparti Covid sono 152 (giovedì scorso ne risultavano 162), di cui 21 in terapia intensiva. Tre sono i decessi registrati. Nel Lecce i nuovi positivi sono 76.