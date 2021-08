I numeri, il dubbio, la speranza: l'epidemia secondo Paolo Giordano

LECCE - Già vincitore del Premio Strega e del Campiello Opera Prima con "La solitudine dei numeri primi", suo esordio letterario, Paolo Giordano sarà ospite, domani, della rassegna "Agostiniani Libri" che fa parte del cartellone estivo del Comune di Lecce. L'incontro è previsto alle 20 presso il chiosto degli Agostiniani, in viale De Pietro e sarà moderato dal giornalista Gabriele De Giorgi.

L'autore torinese dialogherà con il sindaco, Carlo Salvemini, intorno ai temi trattati nel suo ultimo libro, uscito solo in formato digitale, "Le cose che non voglio dimenticare" un diario di bordo di oltre un anno di pandemia, tra scienza, comunicazione e politica, tra ragione, emotività e comportamenti. Si tratta di raccolta di articoli, comparsi quasi tutti sul Corriere della Sera, nella quale la formazione di Giordano, un mix di cultura umanistica e scientifica, emerge in tutta la sua versatilità.

Nella prefazione Barbara Stefanelli scrive:"I dispacci di Paolo Giordano – da quel suo speciale osservatorio all’incrocio tra scienze matematiche e umane – sono continuati con regolarità segnando tutti i passaggi di questa lunga crisi modulata da picchi e valli. Sfogliare questo diario, adesso che per fortuna ci affolliamo sulla soglia dell’immunità, permette di rileggere noi stessi rifugiati nelle nostre stanze e l’Italia intera affacciata sull’Europa. Articolo dopo articolo, riattraversiamo questa strana mono-stagione incurante dei calendari, sezionata piuttosto dalla cadenza dei lockdown. Una stagione che ha mutato in perturbante la familiarità con i nostri corpi o le nostre città, durante la quale ci siamo sorpresi a domandarci “ma che giorno è oggi?” e a chiederci “state tutti bene?” temendo il peggio".

Ingresso libero con Green Pass, prenotazioni allo 0832 246517