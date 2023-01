Indagini del vicequestore Lobosco, anche baby-attore Zollino torna in prima serata

GALLIPOLI - Inizia la seconda stagione della miniserie legata alle indagini del vicequestore Lolita Lobosco e la Puglia e il Salento tornano nuovamente protagonisti, in prima serata, su Rai Uno. Accadrà questa domenica, 8 gennaio, alle 21,25 con la prima delle sei nuove puntate della nuova serie “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, diretta da Luca Miniero con protagonista cardine Luisa Ranieri.

Liberamente tratto dai romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi, la serie vede come protagonisti, oltre a Luisa Ranieri, anche Filippo Scicchitano (Danilo Martini), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Lello Esposito), Bianca Nappi (Marietta), Maurizio Donadoni (Trifone), Camilla Diana (Caterina), Giulia Fiume (Carmela Lobosco) e la partecipazione di Lunetta Savino (Nunzia). In più, si segnala l’ingresso nel cast di Mario Sgueglia.

E anche per questa seconda stagione della fiction targata Rai si riconferma sugli schermi televisivi il baby-attore gallipolino Emanuele Zollino, 10 anni, studente di quinta elementare presso l’istituito comprensivo di piazza Carducci e che interpreta sempre il ruolo di “Davide”, il nipote del vicequestore Lolita (Luisa Ranieri) e della madre Nunzia (Lunetta Savino).

Girata in Puglia per diverse settimane, principalmente a Bari, ma anche a Monopoli, Fasano, Polignano a Mare, Putignano e con alcune scene anche nel Salento, la nuova fiction, a cura del regista Luca Miniero e prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction, è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e vede come protagonista principale Luisa Ranieri nel ruolo di vicequestore della polizia di Stato. E’ sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

E per i gallipolini c’è ancora una volta una ragione in più per appassionarsi alla nuova serie televisiva: il ritorno sulle scene del piccolo attore in erba, Emanuele Zollino, rappresentato dall’agenzia“Isabella Romano Casting Child&Babies Model”, e che vanta già, come esperienze lavorative, la partecipazione in diversi film e serie tv, con ruolo, e anche in spot pubblicitari.

Dopo l’esperienza nella commedia “Cops-Una a banda di poliziotti”, la miniserie diretta sempre da Luca Miniero e prodotta da Drymedia per Sky, con la produzione esecutiva di Picture Show e la collaborazione di Apulia Film Commission e Pugliapromozione, quella della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco 2” (riprese terminate la scorsa estate) rappresenta la terza importante esperienza sugli schermi per il promettente Emanuele.

Ma non la sola per il giovanissimo baby-attore gallipolino, che dall’età di tre anni pratica nuoto e che ama suonare la chitarra, cantare, recitare e ballare. Il promettente attore in erba dall’ottobre scorso sta studiando anche canto, doppiaggio, interpretazione e recitazione presso la scuola Ermavilo di Roma dove sta affinando anche la musica e il pianoforte.

Recentemente per lui, nel marzo scorso, anche un piccolo ruolo nella fiction in costume di Canale 5 “Più forti del destino”, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet in collaborazione con Rti. Dopo aver terminato l’impegno sul set di Lolita Lobosco, Emanuele Zollino ha iniziato e terminato da poco anche le riprese, con ruolo, per un’altra serie tv impegnativa: “Qui non è Hollywood”, film che tratta della tragica storia di Sarah Scazzi ad Avetrana.

La nuova fiction “poliziesca”

Torna sugli schermi della rete ammiraglia Rai il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, protagonista della serie di romanzi di Gabriella Genisi. Indagini, il mistero della morte del padre, affari di cuore caratterizzano anche questa seconda serie.

La seconda stagione di Lolita Lobosco parte domenica, 8 gennaio, in prima serata. La Rai aveva comunque comunicato che le nuove puntate sarebbero andate in onda proprio nel corso della prima metà del 2023. La prima stagione infatti è andata in onda dal 21 febbraio al 14 marzo del 2021. Dato l’ottimo riscontro si è voluto probabilmente mantenere l’analogo periodo di messa in onda anche nel 2023 per i nuovi episodi della seconda stagione.

La serie racconta le vicende di Lolita, una donna e poliziotta del Sud, mediterranea, vivace, empatica e single in carriera. A capo della questura di Bari, Lolita Lobosco non smette di indagare: i crimini in città non concedono tregua e per fortuna Forte ed Esposito sono dei collaboratori preziosi, ma al contempo la donna continua a operare indagini private sulla morte del padre.

Di certo l’omicidio di Petresine è avvenuto per mano della malavita organizzata. Il luogo di traffici illegali è il porto della città, ma resta da capire l’identità dell’assassino. Anche sul piano sentimentale la vita di Lolita è traballante: quando la convivenza con il giovane fidanzato Danilo sembra pienamente realizzabile, il giornalista riceve un allettante proposta lavorativa dall’estero.

A complicare le cose ci pensa Angelo Spatafora da apprendista contrabbandiere di Petresine a uomo d’affari affascinante. A dispensare consigli si ritrovano sempre la fidata amica-magistrato Marietta, la sorella Carmela e la madre Nunzia.