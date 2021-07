Informazione e azioni incisive contro l’abuso di droga e alcol: firmato nuovo protocollo

Oggi in prefettura la sottoscrizione dell’intesa con Provincia, associazione AMaReD, e l’adesione di Asl, forze dell’ordine, scuole per la prevenzione e lo studio delle malattie conseguenti all’uso di sostanze e alcolici e per il contrasto del disagio giovanile