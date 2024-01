I beceri insulti sessisti e il confronto politico imbarbarito dai vigliacchi e dagli sciacalli

LECCE - “Che l’assessore può venire a dare un pompino a tutti. Anu ruttu lu cazzu”, dice uno. “Se ete fimmena, me prenotu puru iou” risponde l’altro (un dirigente di partito). “A 13 anu venire..lmloru”, conclude il primo.

Questi commenti, rimasti pubblicati per ore sotto un post il cui oggetto era la cosiddetta darsena di Frigole, sono stati successivamente cancellati, ma saranno comunque oggetto di denuncia, supportata da una documentazione piuttosto assortita di insulti triviali risalenti anche alle settimane e ai mesi precedenti.

L’esponente della giunta Salvemini al centro dell’attacco volgare e sessista è Rita Miglietta, che ha la delega all’Urbanistica e alle Marine. Non viene espressamente nominata, ma chiunque conosca le vicende e le polemiche sul bacino di Frigole non deve sforzarsi nemmeno un poco per risalire al bersaglio.

“Stavolta è toccata a me essere il bersaglio. Non è mica la prima volta eh, perchè nella vita di una donna succede. Già, succede. Lo dico senza alcuna rassegnazione ma con la mia più piena consapevolezza possibile, che sappiamo non essere mai abbastanza, considerando il dramma che troppe donne vivono e che ci riguarda tutti. Ma non mi succedeva da molto tempo, e, come oggi, mi capita sempre troppo spesso di provare malessere profondo quando succede ad un’altra donna o ad un altro uomo, quando succede all’essere umano, nelle case, nei luoghi di lavoro o studio, per strada, al bar, in palestra, sui media, sulle piattaforme social, ovunque”.

A sostegno dell’assessora si è mossa subito la comunità di Lecce Città Pubblica il cui gruppo consiliare è quello maggiormente rappresentativo: “Si tratta di un episodio gravissimo, che merita tutta la nostra indignazione e che ci impone di reagire con forza e determinazione. La violenza sulle donne si manifesta troppo spesso attraverso queste forme di violenza verbale, soprattutto sui social network, che non possiamo permetterci di tollerare né di considerare in alcun modo goliardiche”.

Già, perché la linea difensiva dispiegata sulle prime dagli autori dei commenti e del post (di un profilo pubblico) è che si fosse trattato di una battuta tra amici. “Penso alle vostre mogli figlie sorelle madri, se fossero loro destinatarie di questi scherzi tra uomini, come li considerate, non sono sicura che vi verrebbe da ridere. Non vi meravigliate se in Italia una donna ogni due giorni viene uccisa, questo è il substrato culturale nel quale prolifera la violenza. Vergognatevi”, ha replicato Silvia Miglietta, che è assessora al Welfare.

Un dibattito infimo che mortifica la città

Se è la denuncia che giustamente oggi fa notizia, purtroppo non si può dire la stessa cosa a proposito del dibattito su questioni politiche e amministrative, che spesso trascende senza alcun freno inibitorio i limiti del diritto di critica e di opinione per arrivare a livelli così bassi e bestiali che è anche difficile trovare le parole per definirli. Davanti a un processo ritenuto irreversibile, il fatto cioè che negli spazi virtuali ci sia spazio per tutto, il più delle volte nell’impunità più totale, il livello del confronto si sta imbarbarendo a una velocità impressionante. Le possibilità di salvaguardia di un minimo di decenza sono armi spuntate: le segnalazioni, quando vanno a buon fine, si tramutano in sospensioni dei profili per un tempo determinato, trascorso il quale l'aggressività di solito aumenta invece di diminuire.

Sono mesi che, a Lecce, i pozzi che alimentano la legittima contrapposizione politica vengono avvelenati, in maniera strisciante e incessante. Non è un problema solo leccese, è chiaro, perché l'inquinamento del confronto e delle campagna elettorali stesse è un fatto che spesso ha delle regie molto raffinate, anche di rango internazionale. Non è il caso di oggi, evidentemente, anche se è di tutta evidenza che qualcuno cerca di trarne un vantaggio: chi silenziosamente soffia sul vento della protesta, diffondendo spesso informazioni parziali e deviate, chi pubblicamente cavalca manifestazioni così aggressive e becere, al solo fine di sperare di sedere su una sedia del consiglio comunale e di “cacciare” l’odiato nemico politico.

Per un pugno di voti, parafrasando un celebre film di Sergio Leone, si calpesta il più banale senso di umanità. Ed è imbarazzante pensare che a farlo siano anche padri di famiglia, mariti, partner di donne che un domani potrebbero trovarsi nella stessa situazione dell'assessora, semplicemente per il ruolo che andranno a ricoprire. Uomini - vigliacchi e sciacalli - che non comprendono, o che fanno finta di non comprendere, quanto siano indifendibili nel 2023 certe posizioni misogine, da qualsiasi prospettiva ideologica si guardi al presente.

La “darsena” di Frigole: la cronaca

Da mesi è in corso un'iniziativa di delegittimazione dell’amministrazione comunale, ritenuta colpevole di aver chiuso il sito di approdo, negato diritti e possibilità di lavoro e, tra le altre cose, di aver dato il benservito alla locale sezione della Lega Navale. Se ne è discusso nelle sedi istituzionali preposte (commissione, consiglio comunale), ma non è bastato a chiarire i termini della questione tanto che, nel marzo scorso, da Palazzo Carafa è stata lanciata una campagna sociale per smentire le fake news che circolano sulla storia del bacino di Frigole.

La cronaca dei fatti racconta che a seguito di accertamento della capitaneria di porto nell’ambito di un’indagine della procura della Repubblica è stata individuata un’occupazione senza alcun titolo dello specchio d’acqua comunemente chiamato darsena, sin dal 2001, con conseguente ordine di rimozione di tutte le imbarcazioni ormeggiate entro aprile del 2023. Non è stata dunque la volontà degli organi politici a determinare la situazione.

Sulla vicenda si è successivamente innestato anche un contenzioso amministrativo, intrapreso dalla Lega Navale e collegato al progetto che l’amministrazione ha varato per riqualificare tutta l’area, a partire dal riconoscimento urbanistico ufficiale del punto di approdo a servizio dei pescatori professionali e dei diportisti. Il progetto è stato già finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Il Tar Puglia, sede di Lecce, ha per il momento respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata dalla Lega Navale.