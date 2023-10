Cultura della prevenzione: in piazza Sant’Oronzo come in tutta Italia torna “Io non rischio”

LECCE - Anche a Lecce come in altre 800 piazze in Italia, dalle grandi città alle isole minori, nel fine settimana del 14 e 15 ottobre prossimi si terranno le giornate nazionali della campagna di comunicazione “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile” dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

L’iniziativa mira a stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile che con migliaia di volontarie e volontari animerà punti informativi per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

La campagna, come nelle edizioni precedenti, sarà una buona occasione per invitare la popolazione a farsi delle domande sul rischio e prendere confidenza con il territorio e con la memoria dei luoghi, e a rendersi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti. L’iniziativa offre, inoltre, l’opportunità ai comuni coinvolti di condividere ulteriormente con la cittadinanza i contenuti dei piani di protezione civile comunali, rendendoli disponibili anche durante le giornate in piazza.

Sabato 14 ottobre in Piazza Sant’Oronzo sarà possibile incontrare i volontari del Gruppo comunale volontari di Protezione civile città di Lecce e dell’associazione Cives – Lecce.

Domenica 15 ottobre si uniranno i volontari del Gruppo comunale volontari di protezione civile G.c.v.p.c. Gruppo comunale di Novoli, della Protezione civile Poggiardo Vaste Odv, della C.P.C.A. Centro protezione civile ambientale-OdV di Matino, dell’associazione di volontariato per la protezione civile A.m.e.s. Odv di Scorrano, Prociv-Arcip. C. Falchi del Salento Odv di Taurisano che illustreranno le buone pratiche da adottare in caso di alluvione, terremoto e maremoto, perché sapere cosa fare in caso di eventi estremi può salvare la vita.

Nella mattinata di domenica faranno tappa nella piazza di Lecce i rappresentanti del comitato permanente di Protezione civile della Regione Puglia e del coordinatore provinciale del Volontariato di protezione civile di Lecce. Io non rischio è promossa dal dipartimento della protezione civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle regioni e delle province autonome e AnciI, Associazione nazionale comuni italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social facebook e Instagram Io non rischio Lecce è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.