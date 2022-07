Viale Rossini, al via i lavori per l’attraversamento pedonale rialzato

LECCE - Sono cominciati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in viale Rossini nel tratto compreso tra via Puglia e via Merine. Lo annuncia il Comune di Lecce in una nota. L’intervento segue il completamento dei lavori dell’attraversamento pedonale su viale De Pietro e precede la realizzazione di altri quattro attraversamenti su strade cittadine densamente trafficate o percorse abitualmente da automobili a velocità sostenuta (dopo viale Rossini sarà il turno di viale Marche, in corrispondenza dell’Inps, a seguire di via Merine, in prossimità del Fermi, quindi di viale Ugo Foscolo, in prossimità del Livio Tempesta e, infine, di via Monteroni).

Tutti gli interventi prevedono la trasformazione di un attraversamento pedonale esistente realizzato a raso, non adeguato alle esigenze di sicurezza dei pedoni, di accessibilità per le persone con disabilità e di mitigazione di rischi derivanti dalla circolazione veicolare a velocità sostenuta, in attraversamento rialzato.

“Proseguiamo il nostro lavoro di miglioramento della sicurezza dei pedoni nella città, cercando di fornire maggiore comfort anche alle persone con disabilità che intendono attraversare le strade più trafficate come le circonvallazioni o i viali – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis –; l’obiettivo è rendere le nostre strade più sicure per tutti gli utenti, dotandole di infrastrutture più efficaci. Questi interventi sono necessari, ma ancor più necessaria è l’attenzione di chi è alla guida dei mezzi, a partire dalle automobili. La sicurezza stradale, infatti, si può migliorare con le infrastrutture, ma può essere raggiunta solo con il rispetto delle regole e l’attenzione massima di chi è alla guida dei mezzi, in particolare di quelli a motore”.