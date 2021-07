George Best e il calcio come metafora di un'epoca di rivoluzioni sociali

"Belfast Boy. Una storia inedita di George Best" di Stefano Friani è un almanacco in prosa, una ricostruzione dettagliata della vita del calciatore, ma soprattutto un resoconto storico, politico, sociale e antropologico di un periodo storico

George Best ha 15 anni quando lascia le strade quartiere popolare e protestante di Belfast in cui è cresciuto per approdare nel mondo del calcio vero. È Bob Bishop, osservatore del Manchester United in Irlanda del Nord, ad accorgersi di lui e dopo averlo messo alla prova per testarne carattere, risolutezza e tenuta in campo con ragazzi più grandi, invia un telegramma al suo capo Matt Bubsy in cui scrive: “Penso di averti trovato un genio.”

Bubsy, rassicurato da Bishop e soprattutto incuriosito dalla convinzione dello stesso che sia l’elemento giusto per alzare la coppa dalle grandi orecchie da lui tanto sognata, si fida. A non fidarsi e a creare qualche problema saranno invece Dickie e Ann Best, i genitori di George, ma nulla potrà fermare quel destino calcistico che cambierà per sempre il ruolo sociale del calciatore nell’immaginario collettivo.

Inizia così Belfast Boy. Una storia inedita di George Best (Milieu/Parterre) di Stefano Friani, con la costruzione della carriera del primo professionista del calcio più pop, glam e rock di tutti i tempi; quello che rappresenterà in assoluto il suo tempo, e nel quale la sua consacrazione avrà luogo, ma che la Storia per volontà politica cancellerà e sostituirà con l’olandese Johan Cruijff, il lato della medaglia etica e largamente condivisibile da tutti, la rappresentazione del calcio fatto di puro atletismo.

George Best, soprannominato il Quinto Beatle per la sua capacità magnetica di attrarre ragazzine in delirio, cambia l’approccio dei giornali, non si parla più solo di calcio, ma dell’uomo, anche se sarebbe corretto dire ragazzo, delle sue scappatelle, delle sue bravate, dell’alcol, degli incidenti causati dallo stato di ebbrezza perenne in cui si trova, delle prime fake news che ne decretano il decesso salvo poi essere smentite, delle prime pubblicità di cui è testimonial, dei guadagni stratosferici per i tempi.

Best è colui che traghetta il mondo della tifoseria sugli spalti e sul divano dalla telecronaca di un mondo in cui cuore e cornetto portafortuna erano ancora appesi all’orologio alla visione “mercenaria” del calciatore e che ne scrosta la visione romantica, forse ancora attuale, dell’attaccamento ad una sola maglia.

Best è figlio della rivoluzione culturale del suo tempo, fondata su ottimismo ed edonismo, e incarnata dalla Swinging London che tanto frequenterà; l’epoca di nuove creazioni nella musica, nella moda, nella fotografia, nel cinema, e nella pop art; l’epoca dei Beatles, della minigonna di Mary Quant, delle modelle come Twiggy, dell'attivismo politico del movimento anti-nucleare e della liberazione sessuale.

Belfast Boy di Stefano Friani è un almanacco in prosa, una ricostruzione dettagliata della vita di George Best, ma soprattutto un resoconto storico, politico, sociale e antropologico di un’epoca attraverso la metafora del calcio, perché il calcio e la vita sono indissolubilmente connessi. Se come dice l’antropologo Bruno Barba il calcio è danza, guerra, linguaggio, letteratura, competizione, caso, simulazione, vertigine. Ancora, è politica e business, poesia e scienza, Friani conferisce a tutti questi aspetti una coerente e fluida visione d’insieme, e la storia del legame tra il pallone e George Best diventa la restituzione in filigrana di un pezzo di Storia, perché per Best forse più che per tanti altri, la palla ha rappresentato il simbolo, il feticcio, la metafora di ciò che si cerca di controllare, ma che lei capricciosa e volubile ha sempre sconfessato, sparigliando come le carte l’azzardo.

Prezioso il capitolo intitolato Trouble Boy, perché non solo ci restituisce l’immagine di un uomo lontano dal settarismo politico-religioso della sua Irlanda del Nord dilaniata dai Troubles, che Seamus Heaney definirà in sua poesia una terra di parole d’ordine, strette di mano, occhiate e cenni/ di menti aperte come trappole, e che Ann Burns ci racconta meravigliosamente in Milkman (Keller), ma è anche la ricostruzione delle origini di Best, della sua storia scolastica, della famiglia, delle accuse di sostegno al Dup, il partito unionista a sostegno delle organizzazioni paramilitari lealiste, delle conseguenti minacce subite, delle trasferte vietate, della scorta, della morte del cugino di sedici anni vittima innocente del conflitto.

Se per George Bernard Shaw il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti, Friani invece comprime quella di Best in maniera inedita in 303 pagine, e al minuzioso e importante lavoro di ricerca, che rende fruibile e ipnotico, aggiunge un capitolo per immagini intitolato Titoli di Coda nel quale spicca un pezzo scritto da Enzo Tortora, e leggendolo, vi assicuro, sembra di sentirne la voce.

Stefano Friani è il fondatore di Racconti edizioni nel 2016 con Emanuele Giammarco. Ha scritto di libri su il manifesto, il Foglio, l’Avanti!, Altri Animali, minima & moralia. Ha tradotto in italiano i racconti di Philip Ó Ceallaigh e John McGahern. Belfast Boy è il suo primo libro.