Bollettino Covid: 2.559 casi in provincia di Lecce su 8.211 totali

LECCE – Sono 8.211 i casi di positività al virus Sars-Cov-2 registrati oggi in Puglia, su 36.618 test antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione, che rileva anche 9 decessi.

Il numero più alto di contagi, ancora una volta si annota nella provincia di Lecce, con 2.559 casi, seguita da quella di Bari con 2.237. Sono stati 1.030, invece, i casi positivi in provincia di Taranto, 1.002 in quella di Foggia, 699 in quella di Brindisi, 598 in quella di Barletta-Andria-Trani. Ulteriori 64 riguardano residenti fuori regione e per 22 occorre definire la provincia.

Attualmente, in tutta la Puglia, risultano positivi 84.537 cittadini, vale a dire 3.127 più di ieri, ma con 5.075 unità che si sono nel frattempo negativizzate. Si registra, inoltre, rispetto all’ultimo dato, una diminuzione sensibile di ricoverati: in tutto, oggi, sono 576 i pazienti in cura (ieri 590), divisi fra 549 nelle aree non critiche degli ospedali e 27 nelle terapie intensive.

Da notare che la provincia di Lecce, a partire dall’inizio dell’emergenza pandemica, è al secondo posto in Puglia per casi totali, che risultano oggi 148.327. Sopra, solo quella di Bari, con 260.830 casi.