Virus, 58 casi in provincia di Lecce. La lenta ascesa degli attuali positivi in regione

Oggi ne risultano 2.421, 73 in più rispetto a ieri, ma si abbassano i ricoveri. Quanto al bollettino, registrati 158 casi in tutta la Regione su 9.491 test analizzati. Un decesso nella provincia di Barletta-Andria-Trani

LECCE – Con la variante delta ormai dominante e in quella che per i virologi è ormai l’inizio della quarta ondata di contagi, pur con la vaccinazione in corso che cambia il quadro rispetto al passato, in Puglia continuano a salire gli infetti dal virus, anche se non in modo vertiginoso. Sono 2.421 gli attuali positivi, 73 in più rispetto a ieri, di cui 2.337 sono in cura a domicilio. Continuano invece a oscillare i numeri dei ricoveri nei reparti specializzati, oggi di nuovo in calo: risultano 84, nel bollettino epidemiologico (ieri erano 89).

Per quanto riguarda i test registrati, oggi si attestano a 9.491 e in 158 casi è risultata la positività al Covid-19, il che implica un indice dell'1,6 per cento. Stando alle informazioni diramate dal Dipartimento di promozione della salute, sono così suddivisi: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 5 in provincia di Foggia, ben 58 in provincia di Lecce (che continua a pagare lo scotto dell’invasione delle località turistiche, come già spiegato nei giorni scorsi), 12 in provincia di Taranto.

Sei casi riguardano residenti fuori regione, mentre un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. È stato registrato anche un decesso, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Dall'inizio dell'emergenza sono stati giudicati guariti, in Puglia, 247.099 pazienti, 84 più di ieri.

La campagna vaccinale

Sono 4.765.762 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale). Le dosi sono il 97.8 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, 4.873.473. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel territorio dell'Asl di Lecce, sono 6,150 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub, centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale.

Questa la sudddivisione: 624 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 519 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 582 nel PTA di Gagliano del Capo, 320 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 576 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 399 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 283 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 579 nella Caserma Zappalà di Lecce, 376 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 781 nella RSSA comunale di Martano, 507 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 530 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 80 nell'Ospedale di Casarano, 81 dai Medici di medicina generale.