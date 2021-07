Covid-19, 80 casi registrati su oltre 7mila 700 test. Piccolo balzo dei ricoveri

Passano dai 76 di ieri agli 85 di oggi i pazienti sottoposti a cure nelle strutture pugliesi. Sono 22 i positivi rilevati in provincia di Lecce. Non sono stati riscontrati decessi

LECCE – Con 80 casi rilevati oggi in Puglia su 7.764 test per l’infezione da Covid-19, la media torna ad abbassarsi all’1 per cento. Gli attuali positivi si mantengono praticamente stabili (1.775, appena uno in meno di ieri), ma balzano da 76 a 85 i ricoverati nelle strutture specializzate degli ospedali (1.690 sono i pazienti in cura a domicilio). Tutti segnali, dunque, di come il virus non ceda un passo, anche se il contagio si propaga in modo relativamente lento in virtù dell’avanzamento della campagna vaccinale.

Il nuovo bollettino è stato diramato nel primo pomeriggio dalla Regione Puglia, sulla scorta delle informazioni fornite dal Dipartimento di promozione della salute. Gli 80 casi di positività sono così suddivisi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione.

Annotazione: quattro casi precedentemente attribuiti a province non nota, sono stati oggi classificati, da cui si arriva al totale odierno di 80. Neanche oggi sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Puglia sono guariti 245.889 pazienti.

Sul fronte vaccini

Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17,08 dal report del Governo). Le dosi sono il 94,1 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.573.498. Sono 806mila e 678 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti nel Leccese. Prosegue la campagna nei 12 punti vaccinali, nei centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio: 8mila e 901 sono le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Nello specifico: 732 nella Struttura operativa territoriale della protezione civile di Campi Salentina, 680 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 866 nel Pta di Gagliano del Capo, 561 nel Centro polivalente comunale di Galatina, 736 nella Palestra del Liceo scienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli, 920 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 621 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 825 nella Caserma Zappalà di Lecce, 771 nell'edificio comunale “Mercato delle idee” di Muro Leccese, 479 nella Rssa comunale di Martano, 566 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 690 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 130 nel Dea del “Vito Fazzi” e 260 dai medici di medicina generale.