Bollettino Covid-19, in provincia di Lecce 994 esiti positivi confermati

LECCE – Sono 3.541 i casi di infezione al virus Sars-Cov-2 confermati oggi dal Dipartimento di prevenzione dalla salute e comunicati nel consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Il dato emerge su 27.723 test giornalieri analizzati. Se, diversi indicatori confermano la lenta ritirata del virus, bisogna comunque registrare altri sette decessi.

Per quanto riguarda la suddivisione provinciale, va detto che il maggior numero di casi ha riguardato proprio il Leccese, con 994 esiti positivi. A seguire, la provincia di Bari con 989 casi, quella di Foggia con 575, quella di Taranto con 456, quella di Brindisi con 306 e a chiudere quella di Barletta-Andria-Trani con 197. In 20 casi l’infezione ha riguardato residenti fuori regione, mentre per nove deve essere definita la provincia.

Attualmente, in Puglia sono 86.582 i positivi (1.349 in meno rispetto a ieri). Per quanto riguarda i ricoveri, a parte lievi oscillazioni, i numeri sono sostanzialmente stabili: 729 i pazienti nelle aree non critiche degli ospedali e 55 nelle terapie intensive.

Continua, intanto, la campagna vaccinale che, per quanto riguarda il territorio dell’Asl di Lecce, tra punti vaccinali di popolazione, scuole, farmacie e medici di medicina generale (a domicilio e in ambulatorio) ha fatto registrare negli ultimi due giorni 3.770 somministrazioni, di cui 144 prime dosi, 977 seconde dosi e 2.649 terze dosi.