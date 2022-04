Virus, sono 4.596 i nuovi casi in Puglia. Nessun decesso registrato

LECCE – Sono 4.596 i nuovi casi di infezione al virus Sars-Cov-2 rilevati oggi in tutta la regione Puglia, un dato, quello diramato attraverso il consueto bollettino epidemiologico, che emerge dall’analisi di 24.388 test giornalieri. Rispetto alle ultime settimane, non è stato registrato alcun decesso.

Nel dettaglio, il numero maggiore di positivi si riscontra in provincia di Bari, con 1.475 casi. A seguire, la provincia di Lecce, con 805 casi e, via via, tutte le altre: 785 nell’area di Taranto, 577 in quella di Brindisi, 562 in quella di Foggia, 322 in quella di Barletta-Andria-Trani. Ulteriori 54 casi di infezione sono da attribuire a 54 residenti fuori regione e per 16 resta da definire la provincia.

Lieve l’innalzamento del numero di attuali positivi in Puglia, che sale dai 104.335 di ieri ai 104.638 di oggi. Anche per i ricoveri, si registra un leggero balzo: ieri, nelle aree non critiche risultavano 577 pazienti, oggi sono 582. Resta invariato il numero di coloro che si trovano nelle terapie intensive degli ospedali: 34. Sono 4.293 coloro che sono stati giudicati guariti in quest’ultimo bollettino, essendosi negativizzati.