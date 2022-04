Covid, 4.252 i nuovi casi. In calo gli attuali positivi in Puglia

LECCE – Sono 4.252 i nuovi casi di infezione al virus Sars-Cov-2 in Puglia. Il dato emerge dal consueto bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, sulla scorta di quanto comunicato dal Dipartimento di promozione della salute. I nuovi casi sono stati rilevati a fronte di 25.920 test giornalieri eseguiti. Aggiornato anche il dato dei decessi: ne sono stati registrati 17.

La provincia di Lecce continua a essere sempre seconda per numero di nuovi positivi: oggi ne sono stati conteggiati 853. Per quanto riguarda le altre province, invece, sono 1.481 i contagi nel Barese, 535 nel Foggiano, 267 nella zona di Barletta-Andria-Trani, 471 nel Brindisino, 591 nel Tarantino. Altri 35 casi riguardano residenti al di fuori della Puglia e per 19 bisogna definire la provincia.

Per effetto dei guariti, cioè coloro che si sono negativizzati, il numero di attuali positivi sul territorio regionale si è abbassato in maniera sensibile: dai 105.118 di ieri si è passati ai 103.543 di oggi. Quasi del tutto invariato, invece, il numero di pazienti ricoverati: sono 557 nelle aree non critiche degli ospedali (uno in meno di ieri) e 27 nelle terapie intensive (come ieri).