Covid-19, continuano a scendere ricoveri e attuali positivi in Puglia

Sono 237 i pazienti nelle strutture ospedaliere e 10.231 totali coloro al momento infettati dal virus, 798 in meno di ieri. Fra i 90 nuovi registrati, 24 in provincia di Lecce. Due i decessi, di cui uno nel Salento

LECCE – Continuano a scendere i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 nelle strutture specializzate di tutta la regione. Nel bollettino epidemiologico diramato nel primo pomeriggio di oggi, infatti, se ne contano 237, contro i 252 di ieri. Un dato che va di pari passo con gli attuali positivi in Puglia, oggi 10.231 contro gli 11.029 di ieri, vale a dire ben 798 in meno. Sono 9.994 coloro i quali a momento risultano ancora in cura presso la propria residenza, manifestando sintomi lievi o essendo del tutto asintomatici.

Quanto al dato dei positivi registrati oggi, stando a quanto diramato dal Dipartimento di promozione della salute, sono 90 su 6.844 test registrati (con un tasso dell’1,3 per cento). Questa la distribuzione per province: 20 in quella di Bari, 16 in quella di Brindisi, 12 in quella di Barletta-Andria-Trani, 6 in quella di Foggia, 24 in quella di Lecce, 10 in quella di Taranto.

Un caso si riferisce, invece, a un residente fuori regione e un altro a un paziente con provincia di residenza non nota. Sono stati registrati anche due decessi: uno in provincia di Lecce e l’altro in provincia di Taranto. Dall’inizio dell'emergenza sono 235.823 i pazienti guariti.