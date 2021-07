Contagi, si conferma il trend in salita: aumentano gli attuali positivi

LECCE – Con 70 casi di positività al Covid-19 su 3.692 test registrati (pari a un tasso di quasi l’1,9 per cento,in linea con il dato nazionale odierno), si conferma sostanzialmente il trend di aumenti di contagi in Puglia. È quanto emerge dal bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia, sulla base delle informazioni del Dipartimento di promozione della Salute.

Di questi casi rilevati, 26 riguardano la provincia di Bari, 14 quella di Brindisi, tre la provincia di Barletta-Andria-Trami, altrettanti la provincia di Foggia, otto quella di Taranto e 11 la provincia di Lecce. Due casi di positività riguardano residenti al di fuori della Puglia e tre persone di provincia di residenza non nota.

Rispetto a ieri non sono stati registrati decessi, tuttavia continuano a salire coloro che risultano attualmente positivi in Puglia, oggi 1.758 contro i 1.699 di ieri. I più sono in cura al proprio domicilio, 1.638, mentre altri 75 si trovano ricoverati nei reparti specializzati (con un ingresso in più in ospedale rispetto a ieri, quando i pazienti erano 74). I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 245.779.

La campagna vaccinale

Sono 4.231.124, intanto, le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17,07 dal report del Governo nazionale). Le dosi sono il 94,8 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.462.084. Per quanto riguarda i dodici punti vaccinali di popolazione, i centri sanitari, i medici di medicina generale, i ambulatori e i casi a domicilio, sono 7.884 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Nel dettaglio: 573 nella Struttura operativa territoriale della protezione civile di Campi Salentina, 650 nel complesso Euroitalia di Casarano, 660 nel Pta di Gagliano del Capo, 400 nel Centro polivalente comunale di Galatina, 642 nella palestra del liceo di scienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli, 795 nel Palazzetto dello sport di Lecce, 515 nel museo "Sigismondo Castromediano" di Lecce, 737 nella caserma "Zappalà" di Lecce, 501 nell'edificio comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 605 nella Rssa comunale di Martano, 515 nello stabile della zona industriale di Nardò, 651 nel centro di aggregazione giovanile di Spongano, 98 nel Dea del "Vito Fazzi", 384 nell'ex Acait, 97 dai medici di medicina generale.