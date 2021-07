Il morso del virus: riscontrati 154 casi, salgono a 1.931 gli attuali positivi

LECCE – Chiamatelo pure “effetto Europei”, quando la notte del trionfo dell’Italia sono saltati tutti gli schemi di buonsenso e la calca dovuta ai festeggiamenti ha dominato strade e piazze, diciamo anche che d’estate ormai gli assembramenti si riscontrano ovunque, specie nelle zone meta di turismo di massa, e che le forze dell’ordine faticano a stare dietro a tutto e a tutti, arrivando nel frattempo a chiudere diversi locali, ma tant’è: l’aumento dei contagi sembra ormai più che evidente, anche in Puglia.

Sono 154 i casi positivi registrati oggi in tutto il territorio regionale, come certificato dal bollettino epidemiologico diramato sulla scorta delle informazioni del Dipartimento di promozione della salute, su 7.336 test analizzati, con un rapporto del 2,1 per cento circa. E continua anche l’ascesa degli attuali positivi. Se ieri erano 1.824, oggi arrivano a 1.931, un bel balzo di 107 unità, con tanto di piccola risalita dei ricoveri, oggi a quota 86 (sono quindi 1.845 i pazienti in cura a domicilio).

Circa la suddivisione territoriale dei contagiati, 33 risultano in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 32 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, uno è residente fuori regione, quattro casi per il momento sono attribuiti a persone di provincia non nota. Non sono invece stati registrati decessi. Salgono, invece, a 246.021 i pazienti dichiarati guariti dall’inizio dell’emergenza, 47 in più rispetto a ieri.