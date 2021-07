Covid-19, su 164 casi di positività 72 riscontrati in provincia di Lecce

In continua ascesa il numero degli attuali positivi. Oggi, in tutta la regione Puglia, se ne contano 2.213, ovvero 140 più di ieri, ma con un lieve calo fra i ricoverati nei reparti specializzati. Non sono stati registrati decessi

LECCE – Sono 164 i casi di positività registrati oggi al Covid-19 in Puglia, secondo quanto evidenziato nel bollettino epidemiologico regionale, sulla base delle informazioni del Dipartimento di promozione della salute. Va aggiunto che sono stati rilevati sulla base di “appena” 6.610 test analizzati, per cui l’indice d’incidenza schizza al 2,4 per cento (ieri era appena all’1 per cento).

Molto alto il numero di positivi registrato in provincia di Lecce, pari a 72 casi, superiore a tutti gli altri territori. Tolta la già citata provincia di Lecce, il conteggio odierno va così suddiviso: 43 casi in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 5 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Taranto. Due casi riguardano residenti fuori regione e altri 5 sono attribuiti a soggetti di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

In continua ascesa il numero degli attuali positivi. Oggi, in tutta la regione Puglia, si contano 2.213 coloro che sono contagiati dal Covid-19, ovvero 140 in più, ma con un lieve calo fra i ricoverati nei reparti specializzati, scesi da 90 a 87. Sono 2.126, dunque, i pazienti in cura a domicilio, con forme asintomatiche o piuttosto lievi d’infezione. Rispetto a ieri, sono stati giudicati guariti in 24.

La campagna vaccinale

Sono 4.508.100 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale). Le dosi sono il 96 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.695.447. Per quanto riguarda la provincia di Lecce, fra punti vaccinali di popolazione, centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, sono state 6.794 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda le somministrazioni, 477 sono state effettuate nella struttura operativa territoriale della protezione civile di Campi Salentina, 658 nel complesso Euroitalia di Casarano, 832 nel Pta di Gagliano del Capo, 474 nel centro polivalente comunale di Galatina, 489 nella palestra del liceo di scienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli, 593 nel Palazzetto dello sport di Lecce, 557 nel museo "Sigismondo Castromediano" di Lecce, 540 nella caserma "Zappalà" di Lecce, 280 nell'edificio comunale “Mercato delle idee” di Muro Leccese, 522 nella Rssa comunale di Martano, 583 nello stabile della zona industriale di Nardò, 538 nel centro di aggregazione giovanile di Spongano, 86 nell'ospedale di Casarano, 126 dai medici di medicina generale.