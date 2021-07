Covid-19, rilevati 132 positivi in tutta la regione. Sono 27 nel Leccese

Su una base di 11.186 test registrati, l’indice di incidenza rimane stabile oggi all’1,1 per cento. Sono 1.824 gli attuali positivi in Puglia, di cui 1.736 in cura a domicilio e 88 ricoverati

LECCE – Sono 132 i casi di infezione al Covid-19 riscontrati oggi in Puglia, secondo quanto rilevato dal Dipartimento di promozione della salute e comunicato dalla Regione. Su una base di 11.186 test registrati, l’indice di incidenza rimane stabile all’1,1 per cento.

Nel bollettino epidemiologico, i casi accertati sono così suddivisi a livello territoriale: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto. Due casi riguardano residenti fuori regione, altri tre persone con provincia di residenza al momento non nota. E’ stato registrato anche un decesso, quest’oggi, in provincia di Foggia.

Circa gli attuali positivi, vi è stata una piccola risalita rispetto a ieri. Risultano oggi, in Puglia, in cura dall’infezione, 1.824 pazienti, di cui 1.736 a domicilio e 88 ricoverati nei reparti specializzati (anche in questo caso, lieve ascesa del numero). Altri 178 pazienti sono stati giudicati guariti, facendo salire il numero, in Puglia, dall’inizio dell’emergenza, a 246.745. 1.824 sono i casi attualmente positivi.