Sale a 4.600 il numero di attuali positivi, ma ricoveri sotto controllo

LECCE – Sono 248 i casi di positività al Covid-19 registrati oggi in tutta la regione, su 19.434 test giornalieri. Non sono, invece, stati rilevati decessi quest’oggi dal Dipartimento di prevenzione della salute, che ha stilato il report giornaliero, il quale contempla il numero più alto di casi di infezioni in provincia di Foggia, pari a 98. A seguire, le province di Bari (58), Barletta-Andria-Trani (34), Brindisi (28), Lecce (25) e Taranto (10). Un caso di positività riguarda un residente al di fuori della Puglia.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del super green pass, rimane sempre sotto controllo la situazione nei reparti ospedalieri, anche se in quelli in area non critica si rileva un lieve aumento di ricoveri, passando dai 133 pazienti di ieri ai 136 attuali. Stabile, invece, il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, che restano 21. Tuttavia, cresce ancora il numero di degli attuali positivi in Puglia, che oggi risultano 4.600 precisi, un centinaio in più rispetto al dato comunicato nel bollettino epidemiologico di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza dovuta alla pandemia, in tutta la Puglia sono stati 280.964 i casi di positività riscontrati, per 269.470 pazienti giudicati guariti e 6.894 decessi. In provincia di Lecce, i casi totali sono stati 33.391.