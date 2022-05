Covid, curva sempre in discesa: oltre mille attuali positivi in meno

LECCE – Continua a scendere la curva di infezioni dovute al virus Sars-Cov-2. Tutti gli indicatori di cui si è ampiamente discusso negli ultimi giorni (non ultimo nel bollettino analitico dell’Asl di Lecce riguardante, nello specifico, la situazione nel Salento) continuano a essere confermati dai dati che arrivano di giorno in giorno dalla Regione Puglia. A partire dagli attuali positivi su tutto il territorio pugliese, che oggi si attestano a quota 43.853, vale a dire 1.015 in meno di ieri.

Un calo sensibile si è avuto anche sul fronte dei ricoveri. Nelle aree non critiche degli ospedali, infatti, risultano 359 pazienti, cioè 22 in meno rispetto al dato di ieri, mentre nelle terapie intensive si registra l’aumento di un’unità (da 20 di ieri a 21 di oggi).

Nel dettaglio, il bollettino epidemiologico odierno riporta 1.632 nuovi casi di positività su 13.121 test giornalieri, il maggior numero distribuito sulla provincia di Bari, con 604 contagi accertati. Quella di Lecce resta sempre la seconda provincia per contagi giornalieri registrati, ma con numeri nettamente inferiori rispetto al recente passato: oggi se ne contano 328.

A seguire, le altre province: Taranto con 229 casi, Foggia con 196, Brindisi con 132, Barletta-Andria-Trani con 114. A chiudere i dati, 19 casi riguardanti residenti fuori regione e 10 per i quali deve essere definita la provincia. Infine, nel report sono stati registrati anche tre decessi i quali, va ricordato, come sempre non sono risalenti alle ultime ore, ma di giorni, a volte anche settimane precedenti.