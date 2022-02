Bollettino regionale, 896 casi di Covid confermati in provincia di Lecce

LECCE - Sono 3.315 i casi confermati oggi di cittadini positivi al virus Sars-Cov-2 in Puglia, secondo il bollettino Covid diramato dalla Regione, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento di promozione della salute. I test giornalieri analizzati, in tutto, sono stati 25.782. Sono stati registrati anche 17 decessi.

Sugli oltre 3.300 casi odierni, 896 sono quelli riguardanti soggetti residenti in provincia di Lecce. Il numero più alto, seguito dal dato della provincia di Bari, ovvero di 861 positività accertate. A seguire, le province di Foggia (546), Taranto (411), Brindisi (280) e Barletta-Andria-Trani (270). Ulteriori 38 casi riguardano residenti fuori regione e per 13 la provincia è in via di definizione.

Il dato, però, forse più interessante è quello degli attuali positivi, che sono 80.908, contro gli 82.345 di ieri, a conferma di quanto già scritto nei giorni precedenti, ovvero del progressivo allentamento della morsa pandemica, pur dovendo sempre continuare a prestare attenzione alla circolazione del virus. Circa i ricoveri, infine, sono in calo quelli nelle aree non critiche (oggi 624, 50 in meno di ieri), mentre resta inalterato il dato dei pazienti nelle terapie intensive: 39.