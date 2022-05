Covid-19, sono 239 i nuovi casi nel Leccese. Prosegue la discesa

LECCE – Continuano a scendere i casi di contagio al virus Sars-Cov-2 in Puglia. Nel bollettino di oggi, risultano infatti ancora in diminuzione gli attuali positivi, che si attestano a 27.008 in tutta la regione. Così come un lieve calo complessivo si registra sui ricoveri di pazienti nelle strutture ospedaliere: oggi ne risultano 302 nelle aree non critiche, contro i 308 di ieri, mentre, si ha un aumento di un’unità nelle terapie intensive (12 contro gli 11 di ieri).

Quanto a nuovi casi, per suddivisione territoriale, sono 305 in provincia di Bari, 115 in quella di Foggia, 61 in quella di Barletta-Andria-Trani, 236 in quella di Lecce, 88 in quella di Brindisi e 138 in quella di Taranto. Ulteriori 9 casi riguardano soggetti residenti fuori regione e per 4 deve essere definita la provincia. In totale, dunque, sono 956 su 10.035 test giornalieri analizzati. Nel bollettino, infine, è stato registrato anche un decesso.

Un dato statistico: la provincia di Lecce, a partire dall'inizio della fase emergenziale, ormai più di due anni or sono, è al secondo quella in Puglia per numero di contagiati totali, pari a 224.496, preceduta solo da quella di Bari con 372.400 casi.