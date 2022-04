Virus: quasi 5mila casi rilevati, ma sono in calo gli attuali positivi

LECCE – Sono 4.929 i casi di positività al virus Sars-Cov-2 rilevati oggi in tutta la Puglia, stando a quanto diramato nel bollettino regionale stilato dal Dipartimento di promozione della salute. Un numero di contagiati che emerge da un totale di 28.456 test giornalieri analizzati. Dieci, invece, i decessi registrati a causa delle complicanze legate alla malattia da Covid-19.

Il maggior numero di test positivi si è riscontrato nella provincia di Bari, con 1.596 casi, seguita da quella di Lecce, con 1.236. Poi, 653 casi in provincia di Taranto, 552 in quella di Foggia, 473 in quella di Brindisi, 379 in quella di Barletta-Andria-Trani. Altri 31 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per tre deve essere definita la provincia.

Attualmente, in Puglia, sono 116.641 i positivi, vale a dire 1.464 in meno rispetto a quanti n’erano stati registrati ieri. Un lieve calo si riscontra anche nel numero dei pazienti ricoverati negli ospedali. Oggi ve ne sono 673 nelle aree non critiche (ieri 678) e 39 nelle terapie intensive (ieri 40). Dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia, in tutta la regione risultano 811.567 i guariti, vale a dire, rispetto al dato riportato nel bollettino di ieri, 6.383 in più.

Che vi fossero segnali di un’inversione di tendenza, si era compreso dall’analisi dell’ultimo bollettino analitico settimanale, quello riguardante il territorio dell’Asl di Lecce e diramato venerdì 1° aprile, con un’incidenza ancora alta, sebbene è in calo rispetto al dato precedente.