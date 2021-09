Covid-19, registrati 156 casi nella regione. In discesa gli attuali positivi

Il numero maggiore in provincia di Barletta-Andria-Trani, 51, e a seguire proprio quella di Lecce, 43. Invariato da tre giorni il numero di pazienti in terapia intensiva, pari a venti. In calo quelli nelle aree non critiche

LECCE – Sono 156 i casi di Covid-19 registrati nel bollettino epidemiologico odierno, riguardante l’intera Puglia, su 13.262 test giornalieri, pari a un tasso dell’1,1 per cento. E si conferma in linea generale il trend in discesa a livello regionale, rispetto a quanto già riportato ieri, quando i test positivi erano stati 228 su 16.224 tamponi campionati.

Non sono stati registrati decessi (ieri ben cinque), mentre, per quanto riguarda le singole province, il numero maggiore di positivi rilevati riguarda quella di Barletta-Andria-Trani, con 51 casi. A seguire, proprio la provincia di Lecce, con 43 casi, quindi quelle di Bari, con 37, di Foggia, con 15, di Brindisi, con sette e di Taranto con quattro. Nessun caso di positività riferibile a residenti fuori regione, mentre resta da definire un infetto per quanto riguarda la provincia di residenza.

In leggera discesa gli attuali positivi, che sono 4.318 rispetto ai 4.323 di ieri, così come il dato riguardante il carico ospedaliero: 226 sono i ricoverati in area non critica (ieri erano 230). Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia, che da tre giorni si attestano a venti. Salgono a 253.743 i guariti dall’inizio dell’emergenza. Qui si può consultare il bollettino integrale.