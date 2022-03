Bollettino Covid-19, 2.929 i casi di positività rilevati in Puglia

LECCE – Sono 2.929 i casi di infezione al virus Sars-Cov-2 rilevati oggi in Puglia e riportati nel consueto bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Tanti ne emergono sulla scorta di 19.003 test giornalieri analizzati. Il numero maggiore si rileva, anche oggi, in provincia di Lecce, con 925 casi, seguita da quella di Bari con 851.

Via via tutte le altre province, con numeri decisamente inferiori: 308 in quella di Foggia, 355 in quella di Taranto, 207 in quella di Brindisi, 176 in quella di Barletta-Andria-Trani. Ventidue casi di positività riguardano residenti fuori regioni e per altri 13 è in via di definizione la provincia di residenza. Il bollettino riferisce anche di due decessi.

Sul fronte degli attuali positivi, si registra una lieve risalita. Se ieri erano 74.265, oggi ne risultano in Puglia 74.339, quindi 74 in più. Prosegue, tuttavia, il calo dei ricoveri. Nelle aree non critiche degli ospedali di tutta la ragione sono oggi 543 (ieri 557), nelle terapie intensive 28 (ieri 31).