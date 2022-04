Bollettino regionale, sono 1.368 i nuovi casi di positività al virus

Sono 1.368 i nuovi casi di positività oggi rispetto al contagio dovuto al virus Sars-Cov-2. Un bollettino giocoforza scarno, dovuto alle festività pasquali. Il dato si evince da 7.703 test giornalieri analizzati. Quattro, in tutto, i decessi registrati.

Nel dettaglio, 485 sono i dati sui positivi che arrivano dalla provincia di Bari, 298 da quella di Lecce, 162 da quella di Brindisi, 148 da quella di Taranto, 138 da quella di Foggia e 118 da quella di Barletta-Andria-Trani. Altri 14 riguardano residenti fuori regione e per cinque casi la provincia è in via di definizione.

Sono 101.281 gli attuali positivi in Puglia, vale a dire 539 in più rispetto a ieri. Scende il dato sui ricoveri, oggi pari a 601 nelle aree non critiche e 37 nelle terapie intensive. Risultano 825 i negativizzati nelle ultime ore (sono 897.901 i guariti totali oggi, dall’inizio dell’emergenza pandemica, rispetto agli 897.076 di ieri).