Covid, 2.057 casi. Continua la lenta discesa degli attuali positivi

LECCE – Sono 2.057 i nuovi casi di infezione dovute al virus Sars-Cov-2 in Puglia, individuati sulla base di 13.680 test giornalieri effettuati. È quanto emerge dal bollettino epidemiologico regionale, diramato nel pomeriggio. Tre i decessi registrati.

In provincia di Lecce sono stati confermati 421 casi di contagio, mentre il numero maggiore si è avuto in quella di Bari, con 746. A seguire, la provincia di Taranto con 314 casi, quella di Brindisi con 230, quella di Foggia con 208 e quella di Barletta-Andria-Trani con 119. Chiudono i dati odierni 7 casi d’infezione riguardanti residenti fuori regione e altri 12 per i quali deve essere definita la provincia.

I numeri più importanti, però, sono probabilmente quelli relativi agli attuali positivi, che continuano a scendere per effetto delle negativizzazioni al virus. Oggi, infatti, in Puglia sono 93.753 contro i 94.654 di ieri, confermando un trend già in atto da diverso tempo. In lieve calo sono anche i ricoveri: oggi risultano 526 pazienti nelle aree non critiche degli ospedali e 25 nelle terapie intensive (ieri, rispettivamente, 530 e 27).