Tra loschi affari e improvvisazione il volo del Salento una promessa mancata

Sono in ufficio, da solo, non so come iniziare questa riflessione. Faccio due passi, magari si schiariscono le idee.

Lo spunto arriva dopo nemmeno dieci metri. Un gesto di banale, quotidiana maleducazione. Mentre osservo sul marciapiede bruciacchiato frattaglie di petardi e batterie di fuochi d’artificio - i segni della battaglia di capodanno -, passa un Suv bianco. Il conducente spalanca il finestrino e lancia un fazzoletto di carta che svolazza un attimo e poi si deposita proprio sotto i miei piedi.

Penso di lui qualcosa che non riporterò nero su bianco, mentre sollevo gli occhi per guardare il Suv che si allontana con noncuranza. Poi volto di nuovo lo sguardo e mi ritrovo davanti a un cestino dei rifiuti contornato da sacchetti di spazzatura. Fieramente eretto nella sua posa metallica, sembra un impavido soldato che non voglia arrendersi al nemico che lo circonda.

Ogni volta che inizia un nuovo anno diventa sempre più difficile raccontare quello appena trascorso. Scorrono nelle mente immagini rapide di articoli su classifiche e ricerche riguardanti qualità della vita, rifiuti, sicurezza e via dicendo. E fra un cazzotto di Sole 24 Ore e una pedata di Legambiente, resto stordito da una sensazione: quella di essere vittima di una perenne staticità. A partire dalla noncuranza che abbiamo dei luoghi in cui viviamo. Cento idioti che lanciano una carta o abbandonano un sacchetto, creano una discarica. E magari sono gli stessi che si lamentano con le autorità perché non puliscono.

Provo a confortarmi da solo, ricordando i dati sul turismo, un boom tale da superare nel 2022 persino quelli dell’era pre-Covid, ma poi bisogna fare i conti anche con le parole di tanti turisti. Il Salento, bello, bellissimo, ma.

C’è sempre un ma, un ma di troppo, un ma che si apre a mille considerazioni.

L’eterna improvvisazione

Il Salento, terra amata, ma i salentini non sempre sanno ricambiare del tutto chi viene a scoprirla (o riscoprirla). Invito a rileggere una spietata e lucida analisi agostana del nostro Gabriele De Giorgi sull’improvvisazione di una fetta sostanziale di quel variegato mondo deputato all’offerta ricettiva, della ristorazione e balneare, con rincari smisurati non sempre giustificabili, per servizi che solo di rado sfiorano l’eccellenza.

Tutto questo a fronte di uno scempio ambientale palpabile. Il territorio costantemente violentato da incendi che iniziano a maggio e proseguono fino agli ultimi caldi di ottobre, una devastazione che si accompagna al numero spropositato di discariche abusive. Tanto che la lotta delle amministrazioni locali resta impari anche laddove si provi la carta della tecnologia con fotrotrappole e droni. Uno ne becchi, dieci scaricano.

Affermazioni dolorose, lo so. Ma non è autolesionismo fine a sé stesso. È affetto tradito. E certe cose bisogna dirsele e ridirsele, o non usciremo davvero mai dalla bolla di un certo autocompiacimento che suona fasullo, dal quel “cantarsela da soli” fin troppo diffuso a queste latitudini in cui non si vuole mai troppo spesso fare i conti con la propria coscienza, aprire gli occhi e confrontarsi con la realtà.

Il freno della corruzione

Oddio. Non è facile scrollarsi di dosso le ragnatele, sognare nuovi orizzonti, se facendo una ricerca su LeccePrima, la parola “corruzione”, fra vecchi e nuovi procedimenti aperti, appare in 66 articoli scritti da questa redazione nell’anno 2022. Politica e imprenditoria, pubbliche amministrazioni e sanità, persino ambiti giudiziari. Al netto della presunzione d’innocenza, a tutti ben chiara senza la necessità della castrante norma Cartabia (solo un modo subdolo celato sotto una nobile formula per frenare il diritto di cronaca agendo direttamente sulle fonti e intorpidendo l’opinione pubblica), normale che prenda lo sconforto.

Se proprio alcuni fra coloro che sono chiamati a sobbarcarsi l’onere dell’avanzamento economico e sociale, raccogliendo le istanze del territorio, finiscono sotto i riflettori perché circondati da zone opache, se non proprio visti come burattinai di loschi affari e interessi personali, si finisce per dare spazio a una controparte disillusa, spaesata e sempre più incazzata. Una controparte formata, nella migliore delle ipotesi, da una porzione a volte determinante di elettorato che ignora le urne, per finire a un’altra che scivola verso la superficialità di un populismo a tratti pericoloso.

Viviamo oggi in una sorta di medioevo culturale con il paradosso dell’amplificazione fornito dalla tecnologica comunicativa sempre più avanzata. Ecco, allora, che la puzza di stantio diventa forte, nauseante e la risposta a volte non è razionale, ma un raglio indistinto sui social. Ma mostri generano altri mostri, questi ultimi mossi proprio dal lato oscuro della cosa pubblica e da lì traggono linfa che si tramuta in isterismo e frustrazione. In fin dei conti è, semplicemente, la storia del cane che si morde la coda.

Non sono certo dinamiche solo locali, è chiaro. Ma il fatto che certi episodi accadano (anzi, continuino ad accadere, in linea di continuità con ataviche forme di clientelismo) anche nelle nostre più piccole comunità, interferendo con la vita quotidiana e con quel senso dello Stato che dovrebbe essere capillare, partendo proprio dal basso, non fa altro che accrescere il distacco e l’esasperazione verso le istituzioni. La sensazione è che il marcio avvolga tutto, a ogni livello. Una sorta di nebbia che finisce per rendere ogni cosa indistinguibile, nella semplificazione estrema della realtà.

E il crimine organizzato si riorganizza

Intanto, mentre una fetta di “colletti bianchi” finisce nell’occhio del ciclone, la criminalità organizzata contemporanea, nella sua ansia di riciclaggio e di consenso, continua a muoversi investendo sempre più in attività lecite e infiltrandosi anche nelle pubbliche amministrazioni. Un mantra, i continui rapporti degli organi antimafia e le parole proferite a ogni inaugurazione di anno giudiziario. Eppure, le origini cruente non sono del tutto finite in cantina. La stagione più violenta della Scu fa ormai parte del passato, è vero. Ma ogni tanto spunta un preoccupante rigurgito a colpi di pistola o mitraglietta.

Sembra passata una vita, in realtà è appena un anno. Non tutti lo ricorderanno, ma il 2022 si è aperto con la paura della recrudescenza di casi di infezione di Sars-Cov-2, al punto che la Puglia rischiava in quei primi giorni di gennaio di passare in zona gialla (ricordate le temute zone?) e si è chiuso con un paio di agguati molto violenti a colpi d’arma da fuoco. Un amaro ritorno alla “normalità”, non c’è che dire. Senza dimenticare gli incendi di veicoli (soprattutto) e in qualche caso di immobili, sul quale il nuovo prefetto Luca Rotondi ha alzato un velo, vista l’accoglienza “di fuoco” che gli è stata accordata, con una recrudescenza proprio negli ultimi periodi.

La dimensione è tale da rappresentare un vero e proprio caso da approfondimento sociologico. La stragrande maggioranza degli episodi nasce senz’altro da questioni frivole e di tipo personale. In mezzo, però, vi sono anche circostanze più delicate e che potrebbero effettivamente avere un risvolto di altra natura.

La criminalità, di fatto, continua a giocare un ruolo in questa provincia, anche se cambiano gli assetti e predomina una pratica pace che dovrebbe garantire meno attenzioni degli inquirenti. E così i traffici di droga spadroneggiano perché la richiesta è forte e il mercato estivo, in particolare, fa gola. Il che rimanda, in parte, al discorso iniziale sulla gestione del turismo.

Il Salento prima o poi dovrà iniziare a confrontarsi sul serio sull’argomento e chiedersi verso quale tipo di flussi intende volgere lo sguardo. Ed è chiaro che se si continuerà a favorire la quantità alla qualità, continueranno non solo le situazioni da rissa, ma anche i servizi scadenti nati per il mordi e fuggi e con il richiamo di un certo tipo di visitatori, anche gli affari collaterali tutt’altro che cristallini come i mari che bagnano queste coste.

La verità? Davanti ai soldi facili, il dibattito resta lettera morta. Eppure, lo stesso presidente della Camera di commercio, Mario Vadrucci, commentando nell’anno gli ultimi dati della ricerca Isnart, ha concluso con una considerazione: la destagionalizzazione resta ancora un obiettivo remoto, richiamando alla necessità di un rilancio culturale e ambientale che privilegi la sostenibilità. Vanno bene le spiagge assolate, ma il territorio potrebbe offrire molto di più.

Viabilità, fra promettenti novità e solito caos

Crescita delle comunità significa anche intraprendere un nuovo rapporto con il tessuto urbano e proprio Lecce è, da questo punto di vista, una delle fucine in cui si sta sperimentando il cambiamento. Ma con risultati a singhiozzo e doppie velocità. Anche se molti storcono il naso, il futuro non potrà che essere sempre più improntato su forme di mobilità sostenibile. Sempre più spazio a mezzi pubblici, piste ciclabili, zone pedonali e altre forme meno impattanti. Dalle metropoli tentacolari ai più piccoli borghi, prima o poi tutti dovranno confrontarsi con questa necessità, che dovrebbe portare più vantaggi. I più visibili sono meno inquinamento e calo degli incidenti. Questo significa, strada facendo, ridisegnare buona parte della rete viaria. Ma il processo si sta svolgendo praticamente e solo con tentativi di persuasione. Problema: difficile fare rivoluzioni senza l’uso delle armi.

Ha mosso verso molte riflessioni un servizio della nostra Valentina Murrieri sulla sistematica e brutale violazione delle corsie preferenziali. La verità è che il codice della strada, in generale, a Lecce sembra il più delle volte una mera raccomandazione. E la partecipazione allo scempio è collettiva, abbraccia ogni categoria. Gli automobilisti intralciano marciapiedi e scivoli, parcheggiano in doppia fila, si posizionano su piste ciclabili, non usano le frecce, non si curano dei divieti di sosta e di fermata, interpretano i rondò a loro piacimento.

Ogni tipo di nefandezza è sotto gli occhi di tutti. Davanti a bar, pizzerie, supermercati e negozi, in particolare, è la festa quotidiana del codice della strada oltraggiato. Nondimeno, tanti (troppi) ciclisti si sentono padroni della città, percorrendo le vie contromano, sbucando all’improvviso sulle strisce pedonali senza scendere dal mezzo, pedalando con il telefonino incollato all’orecchio e il crescente popolo del monopattino non è da meno. Il risultato finale è un disordine incontrollabile, un’avventura in una giungla d’asfalto. E Lecce, signori, non ha nemmeno 100mila abitanti.

Ben vengano semafori a tempo e photored, ben vengano passaggi pedonali rialzati e tutto ciò che aumenta la sicurezza. Ben venga, magari, ma qui c’è da ancora lavorare, un raccordo migliore con l’hinterland circa il sistema di trasporto con mezzi pubblici, se si vuole provare a risolvere anche il nodo parcheggi, che resta un altro punto dolente. Ma accanto a tutto ciò, prima o poi bisognerà pianificare anche un sistema di controllo che realmente scongiuri tutto lo scempio che si vede sempre e comunque in strada e che rappresenta un pericolo costante, oltre che un pessimo biglietto da visita. Un tema che deve avere un preciso indirizzo politico. Anche perché non esiste piano di viabilità che possa prescindere dalla lotta ai comportamenti devianti. E da questo punto di vista, l’amministrazione Salvemini finora non sembra essersi discostata più di tanto da tutte quelle precedenti.

Nessuno sembra aver mai affrontato di petto la questione, finendo per contribuire ad alimentare un caos che rischierà di ingigantirsi con l’estendersi stesso dei confini della città. Il motivo? Potrebbe essere in qualcosa di molto semplice: la difficoltà da parte di amministratori del passato e odierni di compiere alcune scelte per timore trasformarsi in un boomerang in cabina elettorale.

Nessuno ama passare per sceriffo. Ma durante l’ultima celebrazione del patrono Sant’Oronzo, l’arcivescovo Michele Seccia ha sottolineato il coraggio di “scelte impopolari”. Il riferimento era, nella circostanza, alla movida e alla necessità di contemperare gli equilibri fra locali pubblici e residenti, avallando di fatto la scelta adottata con la nota ordinanza sull'anticipazione della chiusura dei locali e dell'abbassamento della musica. Tuttavia, l’esortazione si può traslare in ogni campo. E un miglioramento radicale nella gestione del traffico non si può ottenere in tempi brevi senza giocarsi la carta dell’inflessibilità, fosse anche solo in forma preventiva e non punitiva. Ma deve essere costante, a oltranza, martellante in centro e in periferia. Altrimenti, prevarrà per sempre il senso d’impunità.

L’eolico offshore tra le sfide imminenti

Cosa ci aspetta per l’anno appena iniziato? Uno dei temi emersi nel 2022 e che diverrà sempre più attuale e stringente a ridosso delle scadenze, riguarda gli impianti eolici offshore. Restano fuori discussione gli ovvi interessi economici dei proponenti. Per il resto, non è un argomento di semplice soluzione e che già sta dividendo i cuori fra i sostenitori dell’inviolabilità del paesaggio e la ricerca di fonti alternative energetiche da cui sempre meno si può prescindere, nell’attuale contesto d’instabilità globale in cui si mescolano lotta all’inquinamento e urgenza di approvvigionamento.

La discussione si è appena aperta e continuerà a creare divisioni e schieramenti. Sfregio con cui un giorno convivere o reale opportunità? Quella dell’eolico offshore e una delle partite in cui il Salento, terra che stenta da sempre a spiccare il volo, è chiamato, in ogni caso, a trovare la formula giusta. Per non rimetterci.