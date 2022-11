L’attesa infinita dei lavori sulla 275. Che intanto continua a mietere vittime

LECCE – C’è un’urgenza di sicurezza e modernità che è ormai un grido perenne d’aiuto. Un grido che proviene dalla strada statale 275, la Maglie-Leuca, infernale teatro di incidenti quotidiani. E dove in tanti, troppi, hanno perso la vita. Quello di Alessandro Santoro, 32enne di Zollino, è solo l’ultimo di un’infinità di nomi comparsi negli anni nelle cronache, dopo lo schianto della tarda serata di ieri, in cui risultano anche altri due feriti.

L'incidente è avvenuto nel tratto all’altezza di Surano, ma solo poche ore prima si era rischiata un’altra tragedia in un punto diverso, laddove la statale attraversa Montesano Salentino, con l’impatto fra una vettura e un’ambulanza che trasportava una paziente a Tricase. Quasi a testimonianza che, probabilmente, non c’è una singola lingua d’asfalto sicura in 40 chilometri di percorso attraverso il basso Salento.

“Non dovrebbe mai essere così. Una strada è per i viaggi, i commerci, il lavoro, la comunicazione tra le comunità che attraversa. Mai un luogo di morte”. A parlare è Mario Vadrucci, presidente della Camera di commercio che, sul tema della strada statale 275, sottolinea: “La frequenza degli incidenti, anche mortali, è tale che rappresenta una tragica costante, quasi un ulteriore, tragico pensiero, per i tanti che quotidianamente la percorrono. Per questo – si domanda – non riusciamo ancora a capire quale sia la ragione vera che ha impedito finora di mettere in sicurezza quest'arteria importante per tutto il Salento”.

Di lavori sulla statale si è sentito parlare, l’ultima volta, nel giugno scorso, quando Palazzo Adorno ha ospitato un incontro fra il commissario straordinario e responsabile della struttura territoriale Anas Puglia, Vincenzo Marzi, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e i sindaci degli undici comuni interessati, per illustrare il progetto definitivo del primo lotto: in ballo opere per 244 milioni di euro. Poi, silenzio. E oggi, Vadrucci, riassume con un’espressione ormai diventata luogo comune, la situazione di stallo infinita: “Tutti i più anziani cittadini dei centri che costeggiano la strada statale 275, da Maglie a Leuca, hanno tra i ricordi più antichi della loro vita le notizie sulla strada ‘che sta per essere messa a posto’”. Tutto sospeso in quel “sta” da tempi immemori.

“Non si è passati, purtroppo, dalle parole ai fatti. Mai, fino ad ora”, prosegue con amarezza Vadrucci. Per questo ritiene che sia giunta l’ora “che tutti coloro che hanno a cuore il destino della gente salentina e delle comunità che sorgono intorno a questa ‘maledetta’ bretella si mobilitino”. Il presidente della Camera di commercio prende spunto da quanto ha detto nei giorni scorsi il sindaco di Montesano, dopo il summenzionato incidente in cui è rimasta coinvolta un’ambulanza. “Come Giuseppe Maglie sottolineo che ci sono tutte le prerogative perché il commissario straordinario nominato dal Governo per la strada statale 275, porti a termine il suo compito”.

Nelle vesti non solo di presidente dell’ente camerale, ma anche di “semplice cittadino che percorre ogni giorno quell’arteria”, Vadrucci intende così richiamare l’attenzione “del salentino che più è vicino, in questo momento, ai luoghi istituzionali in grado di prendere decisioni, il ministro Raffaele Fitto, chiedendogli un intervento definitivo e risolutivo, affinché inizino i lavori, almeno per il raddoppio del primo lotto, quello che è stato da tempo finanziato e approvato”.

E mentre si attende che Fitto batta un colpo, Vadrucci ringrazia quanti, negli anni, si siano spesi per tentare di sbloccare la situazione, citando fra l’altro il Comitato per la 275, guidato dal presidente Biagio Ciardo. “Credo che sia giunto il momento perché si dia una risposta alle tante istanze pervenute dal territorio, a questo sodalizio sorto spontaneamente e a tutte le comunità che rappresenta, facendo in modo che tutta la gente che ha perso la vita in questi lunghi anni di attesa del raddoppio della statale 275, non sia morta invano e almeno si riduca la pericolosità di questa strada della morte”, conclude Vadrucci.