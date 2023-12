A Lecce l’ultima tappa della mostra per i cento anni dell’Aeronautica militare

LECCE – Iniziata a Roma nel marzo scorso, dopo diverse tappe in varie città italiane, si chiuderà a Lecce la mostra itinerante ideata per ripercorrere i cento anni di storia dell’Aeronautica militare. L’inaugurazione è prevista venerdì 15 dicembre, alle ora 17. La mostra sarà allestita nella chiesa di San Francesco della Scarpa (contigua all’ex Convitto Palmieri) e si potrà visitare gratuitamente, dal 16 al 28 dicembre. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre l’apertura sarà solo mattutina, dalle 9 alle 13. In tutti gli altri giorni, invece, sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

All’inaugurazione parteciperanno il generale di brigata Romeo Paternò, vice comandante delle Scuole dell’Aeronautica militare 3^ regione aerea di Bari, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il colonnello Vito Conserva, comandante del 61° Stormo di Galatina. Saranno presenti anche altre autorità religiose, civili e militari della città

Questa di Lecce, dunque, sarà l’ultima tappa di un percorso iconografico itinerante, inaugurato in occasione dei cento anni della costituzione dell’Arma azzurra, che ha lo scopo di illustrare l’evoluzione della forza armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri. Iniziato a Roma lo scorso marzo, ha toccato nel corso dell’anno diverse città lungo tutta la penisola italiana, tra cui Firenze, Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, registrando sempre un significativo successo di pubblico e di partecipazione.

L’allestimento espositivo ripercorre, attraverso pannelli tematici e tavole grafiche, questo primo secolo di storia dell’Aeronautica militare, mettendo in luce gli eventi storici più significativi di questo lungo periodo attraverso un percorso grafico che, seguendo la linea del tempo, facilita al visitatore la lettura dell’enorme evoluzione e progresso tecnologico in questo campo della scienza, con la conseguente e progressiva crescita delle capacità operative. Così, partendo dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, il visitatore viene proiettato verso il futuro.

Alcuni pannelli forniscono ulteriori dettagli su singole tematiche, mentre le tavole grafiche, abbinate ai modellini dei velivoli, permettono di apprezzare in modo visivo e plastico il notevole progresso tecnologico che ha portato dai primi velivoli ad elica in dotazione all’Aeronautica militare agli attuali velivoli di quinta generazione, fino al contemporaneo e crescente interesse per l’aerospazio.

La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che evidenzia come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificati nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti.

“Il centenario – osserva il colonnello pilota Vito Conserva, comandante del 61° Stormo di Galatina –è l’occasione per evidenziare l’evoluzione e il cambiamento della forza armata quale istituzione proiettata verso il futuro. Non poteva mancare la tappa a Lecce per sancire il profondo legame che unisce la nostra Scuola di volo e tutta l’Arma azzurra al territorio salentino, che da decenni ospita generazioni di giovani aviatori”.