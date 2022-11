In ricordo di Samia una settimana di sport e integrazione

LECCE – Samia Yusuf Omar era una giovane velocista somala. Morì morta a poche miglia da Lampedusa mentre attraversava il Mediterraneo. Era partita dalla sua terra, prendendo il largo della Libia, a bordo di un’imbarcazione di fortuna. La speranza dell’atleta era di partecipare alle Olimpiadi di Londra del 2012. Aveva già preso parte per la Somalia a di Pechino del 2008.

Tutto naufragò in quel mare profondo, ma la tragedia non ha spento il ricordo di questa ragazza che con tenacia e coraggio portò avanti i suoi sogni, fino all'estremo sacrificio. E ora, a Lecce, proprio in sua memoria, dal 7 al 12 novembre, si terrà una settimana di sport e integrazione. A ospitare la manifestazione sarà il Campo Montefusco di Santa Rosa. Qui si svolgerà il progetto “Nella scia di Samia” organizzato dal Comitato provinciale di Aics di Lecce con il partenariato del Comune, finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’avviso pubblico “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”.

Sarà, dunque, una settimana dedicata allo sport e all’integrazione, una miniolimpiade per favorire lo sviluppo di relazioni sociali e sportive come strumento di pace che vedrà coinvolte oltre ad Aics, e Camera a Sud Aps, le organizzazioni che gestiscono centri di accoglienza per migranti: Arci Solidarietà Cooperativa Sociale, Fondazione Emmanuel, Gruppo Umana Solidarietà – Gus Lecce, Consorzio Hera, Babele Aps, Caritas Diocesana di Lecce, Terzo Millennio Aps e Cooperativa Rinascita.

La settimana sportiva vede anche la partecipazione di scolaresche e universitari, studenti e studentesse degli istituti comprensivi “Rina Durante” di Melendugno e “Galateo-Frigole” di Lecce. Gli universitari saranno invece coinvolti dalle associazioni studentesche Link Lecce e Udu Lecce.

Diversi gli sport e le discipline che saranno praticati: calcio a 8, basket, pallavolo, salto in lungo, 5.000 metri corsa campestre e gare su pista (100 metri, 200 metri – la disciplina di Samia alle Olimpiadi di Pechino del 2008 – 400 metri e 1.500 metri).

Nel corso della settimana troveranno spazio anche iniziative culturali: la mostra del reportage fotografico realizzato nello scorso aprile tra Moldavia e Ucraina dal fotoreporter Andrea Gabellone, con il racconto della città di Odessa trasformata e parzialmente sfigurata dalle conseguenze dei bombardamenti russi, e il laboratorio di Street Art a cura di 167/b street all’interno del Campo Montefusco.

Nella serata di giovedì 10 novembre, presso il Centro Multiculturale Crocevia di Lecce, in via Dorso, si terrà lo spettacolo teatrale “Notre soleil”, la storia di Fran Kourouma – giovane nativo della Guinea Conakry, a partire dal libro scritto con la collaborazione di Sandra Raco, edito da Samsa Editions, che – partendo dagli appunti registrati sullo smartphone – narra la sua traversata dal Conakry a Bruxelles, centro delle istituzioni europee, e gli orrori vissuti durante più di un anno di viaggio.

Nella sera di sabato 12 novembre, sempre presso Crocevia, il concerto di “La répétition afro - terrean duo” composto da Claudio Prima e Giovanni Martella, che presenteranno il lavoro di ricerca di nuove sonorità provenienti da diversi luoghi del pianeta.

“Sarà una splendida settimana nella quale i valori dello sport, della pace, della solidarietà tra persone di diversa provenienza saranno al centro delle attività del Campo Montefusco, che è quotidianamente luogo di incontro, socialità e condivisione per tantissimi cittadini e famiglie leccesi”, dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio. “Lo sport unisce ed aiuta a superare ogni barriera di ordine sociale, ringrazio Aics per aver voluto realizzare questa iniziativa insieme al Comune in uno spazio pubblico, coinvolgendo i cittadini, i migranti, gli studenti”.

“Aics Lecce e tutte le realtà coinvolte nel progetto – spiega il presidente di Aics Lecce, Matteo Pagliara – intendono dimostrare quanto momenti di condivisione e collaborazione, attraverso lo sport, sia possibile integrare culture diverse e includere nella società uomini e donne provenienti da luoghi diversi. Tra gli obiettivi vi è quello di facilitare l’integrazione dei migranti nel nostro territorio e le pratiche di accoglienza, per far sì che le “scie” aperte da Samia - come molti altri - non risultino vane”.