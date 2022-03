Il secondo lotto della 275 fra le quindici opere da commissariare

LECCE - Sei infrastrutture ferroviarie, tre stradali, due portuali, due interventi di edilizia statale, un intervento per infrastrutture idriche e uno per il trasporto rapido di massa. Sono quindici le nuove opere pubbliche complesse da commissariare, per un valore di 3,1 miliardi di euro e fra queste, nell’elenco che il Governo ha trasmesso al Parlamento, risulta anche il secondo lotto della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, vale a dire il tratto fra Montesano Salentino e il Capo.

L’annuncio arriva dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che specifica: la quota più consistente degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, è destinata al Sud (76,6 per cento del totale) e comprende un’opera stradale, cinque ferroviarie, un’opera idrica, un intervento per il trasporto rapido di massa e uno portuale. Per quanto riguarda la Puglia, fra le opere elencate non vi è solo la statale 275, la cui storia è tormentata e interminabile, ma anche il nodo ferroviario di Bari-Nord e, per quanto riguarda Brindisi ve ne sono ben due, il raccordo ferroviario e il completamento dell’infrastrutturazione del porto.

Con questa proposta si conclude la fase dei commissariamenti prevista dal decreto legge cosiddetto “Sblocca cantieri”. Gli interventi, precisano dal ministero, sono stati individuati sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e l’elenco rappresenta la terza e ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento che riguarda opere caratterizzate da elevata complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità tecnico-amministrativa o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale e per la cui realizzazione o completamento in tempi più rapidi è necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

La notizia arriva proprio all’indomani del convegno tenutosi a Leuca per approfondire la questione relativa alla strada statale 275, in occasione della presentazione del libro scritto dall’avvocato Pietro Quinto, fra i massimi conoscitori della storia giudiziaria e amministrativa riguardante l’opera pubblica, che commenta in modo positivo quest'improvvisa accelerazione.

“Com’è noto – ricorda Quinto – il primo lotto era stato commissariato nel 2021 e il relativo progetto è attualmente all’esame della Commissione Via”. È stato proprio Quinto, nel suo libro, a sollevare il problema del secondo lotto, non ancora progettato, ed è stato questo anche l’argomento del convegno di Leuca al quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni interessati, oltre il consigliere regionale Paolo Pagliaro, il quale ha assunto l’impegno di attivarsi presso la Regione Puglia, cofinanziatrice dell’opera. “La notizia che la proposta del commissariamento del secondo lotto è stata formalmente trasmessa dal Governo alle Camere apre nuove prospettive – conclude Quinto -, ma impone, altresì, un intervento diretto della Regione Puglia per passare sollecitamente ad una fase esecutiva”.

Costo stimato: 167 milioni di euro

Soddisfazione per questo passo in avanti manifesta, ovviamente, anche la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, circa nodo ferroviario Bari Nord, secondo lotto della strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca, raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento e due opere di completamento nel porto di Brindisi, vasca di colmata e dragaggio di parte dei fondali.

Sul commissariamento del secondo lotto della statale, con costo stimato di 167 milioni (già disponibili oltre 30), la viceministra rileve che consentirà, “insieme alla accelerazioni amministrativa anche relativamente all’individuazione delle ulteriori risorse necessarie, di poter procedere alla realizzazione della strada dallo svincolo Montesano-Andrano fino a Santa Maria di Leuca superando gli attraversamenti degli abitati di Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano del Capo. E per questo auguriamo buon lavoro al commissario Vincenzo Marzi, già incaricato sul primo lotto con grande impegno, garantendo fin da ora la nostra attenzione e la nostra disponibilità”.