Leverano sul podio dei piccoli comuni italiani per donazione organi

LEVERANO – Una prova di generosità e umanità: Leverano è sul podio dei piccoli comuni italiani, quelli compresi tra i cinque e i trentamila abitanti, nella donazione degli organi. Il dato emerge da un’indagine condotta dal centro nazionale trapianti, nella quale la città salentina risulta prima in Puglia.

L'indice di dono, calcolato sull'adesione alla donazione della popolazione residente in fase di rilascio o rinnovo del documento d'identità, è per il Comune di Leverano l’83,39%.

Il sindaco Marcello Rolli esprime con grande orgoglio tutta la sua soddisfazione per la comunità leveranese: “Ringrazio, per questo prezioso lavoro, la responsabile e i funzionari del mio ufficio anagrafe e tutte le cittadine e i cittadini, che con la loro adesione, hanno donato speranza a tante persone. Il prossimo 16 aprile ricorrerà la Giornata nazionale per la donazione ed il trapianto di organi e tessuti, è importante ricordare che al rilascio o al rinnovo della nostra carta d’identità è possibile dichiarare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti”.