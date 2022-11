Un libro in regalo per ogni neonato: adesione al progetto “Nati per leggere”

LECCE - La giunta comunale ha deliberato l'adesione al progetto “Nati per leggere” che prevede il regalo di un libro per ogni neonato di Lecce. A dicembre ci sarà la consegna per tutti i bimbi che sono venuti alla luce nel 2022.

Si tratta di una iniziativa nazionale nata nel 1999 e rivolta a famiglie con piccoli in età prescolare, promossa dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus. Al momento sono coinvolti circa 2mila Comuni italiani. L'obiettivo è quello di promuovere la lettura nel contesto familiare perché - come confermato da diversi studi in materia - leggere ai bambini influenza positivamente il loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale.

Il punto di riferimento leccese del progetto sarà la biblioteca civica Ognibene, inaugurata il 20 marzo scorso (nella foto, sotto, un particolare) con accesso da viale De Pietro, di fronte al Bastione. Oltre alla donazione dei libri, saranno realizzati incontri con famiglie in attesa e neogenitori per illustrare i benefici della lettura ad alta voce, i libri a disposizione in biblioteca e le tipologie di volumi più adatte ai loro bambini; saranno organizzati appuntamenti di lettura specificatamente rivolti alla fascia di età fino ai 3 anni, sarà ampliata la dotazione libraria della biblioteca con l'inserimento dei libri in altre lingue selezionati nell'ambito del progetto NpL “Mamma Lingua”, per far scoprire ai bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria affinché si sentano cittadini del mondo e, al tempo stesso, un'opportunità per valorizzare la lingua madre dei bambini con genitori stranieri. Altre attività all'interno del presidio Nati per Leggere prevedono il coinvolgimento dei pediatri della città, dei centri vaccinali e dei consultori familiari e l'adesione alle campagne e alle iniziative nazionali e regionali di Nati per Leggere.

“L'amministrazione comunale – ha dichiarato l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – ha fra i suoi obiettivi di mandato avvicinare sempre più cittadini ai libri e alla lettura. A questo scopo sono nate le nostre due biblioteche civiche, in questa direzione va l'adesione al progetto Nati per Leggere e l'istituzione del presidio alla biblioteca OgniBene. Se vogliamo, infatti, avviare un'inversione di tendenza rispetto agli indici di lettura che danno la Puglia in coda alle classifiche, dobbiamo lavorare soprattutto sui bambini, a partire proprio dalla nascita, visto che tutte le ricerche fatte sulla materia illustrano notevoli benefici, per esempio, legati alla lettura dei libri e delle storie a voce alta nel loro sviluppo cognitivo”.