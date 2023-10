Litorali più puliti grazie alla “raccolta” della giornata ecologica Plastic Free

GALLIPOLI - Fiumi, mari e litorali d’Italia tirano un sospiro di sollievo e tornano un po’ a respirare, sgomberati da immondizia e cicche di sigarette. L’onda blu dei volontari Plastic Free, l’associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e rifiuti, la scorsa settimana ha liberato diversi territori, tra borghi e marine, da 132mila chili di plastica e rifiuti abbandonati.

L’evento nazionale denominato “Sea&Rivers” ha visto la partecipazione di oltre 13mila volontari in ben 259 appuntamenti di pulizia ambientale tenutisi su tutto il territorio nazionale. La Puglia ha contribuito con 13 appuntamenti dove sono stati raccolti 7.202 chilogrammi grazie all'impegno di 942 volontari.

Tra queste tappe quella di Gallipoli che ha visto impegnati lungo il litorale del lungomare Galileo Galilei, ben 35 volontari che hanno risposto all’appello lanciato da Paolo Bianco e da Plastic Free Gallipoli, molti dei quali aderenti alle associazioni che hanno preso parte alla giornata di pulizia ambientale: oltre a Plastic Free anche l’associazione Farò, gli amici del Fai, il gruppo Salento Ionico, l’associazione Atletica Gallipoli e Aido Gallipoli sezione, Francesco Caiffa.

Sono state raccolte grandi quantità di rifiuti. Si parla di almeno 450 chili che hanno riempito diversi sacchi di grandi dimensioni e che sono stati rimossi da litorale, e circa mille mozziconi di sigarette recuperate su strade, scogliere e lungomare. L’attività di pulizia è durata poco più di due ore e mezza e si è svolta in contemporanea con gli altri appuntamenti di pulizia ambientale che si sono svolti in tutta Italia e in Puglia ad inizio ottobre. Oltre a Gallipoli, raduni e raccolta rifiuti hanno interessato anche i territori del Basso Salento ad Alessano, Cutrofiano, Surano, Casarano, Taurisano e Minervino.