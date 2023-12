Litoranea sud, ripresi lavori di riqualificazione. Strada bloccata sino ad aprile

GALLIPOLI – Zona transennata e ruspe in movimento per la ripresa, già dalla scorsa settimana, dei lavori di riqualificazione e rinaturalizzazione della litoranea sud di Gallipoli, nel tratto compreso tra il primo e il secondo ingresso della marina della Baia Verde. Si tratta di un nuovo stato di avanzamento dei lavori legati al progetto di riqualificazione dei paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, finanziato dalla Regione Puglia per 3 milioni e 520 mila euro, nell’ambito del fondo per lo sviluppo e coesione.

Progetto che nonostante le criticità iniziali, e a seguito dell’approvazione e all’assestamento della relativa perizia di variante rispetto al progetto esecutivo iniziale, consentirà, una volta terminate tutte le opere, di rendere pedonale e ciclabile il secondo tratto della litoranea fronte mare, che dalla zona della prima entrata della Baia Verde si estende verso il secondo ingresso e prosegue con il tratto già riqualificato sino al Canale dei Samari.

La zona in questione assumerà la stessa conformazione urbanistica della Strada dei Lidi (il tratto dal secondo ingresso della marina sino al Canale dei Samari), con una estensione della rinaturalizzazione e della zona dunale. Il primo tratto della litoranea, invece, sarà molto simile alla conformazione attuale, con una strada carrabile e una pista ciclopedonale: in questo caso parliamo del tratto che dallo stadio prosegue verso la prima entrata della Baia Verde. Prevista la creazione di una rotatoria dalla zona d’inizio del Lido San Giovanni (incrocio con via Gandhi) e una piccola rotatoria nei pressi del nuovo parcheggio adiacente lo stadio.

Ad eseguire i lavori la ditta aggiudicataria dell’appalto, il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalla Fea srl di Castelfranco Emilia e la società cooperativa La Macchia-Genga. I nuovi interventi, già in corso, seguiranno le prescrizioni dettate dalla Regione Puglia (tramite la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio) e della direzione dei lavori per l’approvazione della variante tecnica che ha consentito di migliorare il progetto complessivo adeguandalo e integrandolo anche con le previsioni della nuova viabilità alternativa della strada vicinale Madonna del Carmine, retrostante la Baia Verde (che grazie ai fondi del Pnrr sarà adeguata, allargata e messa in sicurezza con l’inserimento della viabilità ciclopedonale), e del piano parcheggi delle pinete multifunzionali.

Il via libera alla variante progettuale è arrivato anche grazie alla delibera della giunta comunale del 26 settembre scorso che di fatto ha rimesso in auge l’iter per la ripresa dei lavori sulla litoranea sud. Interventi che secondo il crono programma stilato tra l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dall'assessore Riccardo Cuppone, e la ditta esecutrice proseguiranno sino alla prossima primavera.

Sino ad ora il progetto di rinaturalizzazione è stato realizzato solo parzialmente con il completamento dei lavori che hanno interessato la cosiddetta Strada dei Lidi, ovvero il tratto di litorale compreso tra il secondo accesso della Baia Verde, in direzione sud, e il canale dei Samari.

Da martedì scorso, con la messa in opera del nuovo cantiere, si è dato avvio agli interventi del nuovo tratto che dal primo ingresso della Baia Verde va a ricongiungersi con la zona pedonale già riqualificata e chiusa al traffico. Prevista anche una nuova illuminazione, per tutto il tratto della litoranea, sulla base delle prescrizioni concordate con la Regione e la Soprintendenza ambientale e paesaggistica.

Chiusura al traffico sino ad aprile

L’apertura del nuovo cantiere ha determinato anche delle novità sulla viabilità e la circolazione dei veicoli che resteranno in vigore sino al prossimo mese di aprile. Il comando della polizia locale ha infatti disposto l’ordinanza che già dal 27 novembre scorso impone l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare su entrambi i lati della litoranea, nel tratto compreso tra il primo e il secondo accesso della Baia Verde, ovvero nel tratto che è attualmente interessato dal nuovo cantiere.

Chi si trova a percorre la litoranea, infatti, trova recintata e sbarrata, sino alla prossima primavera, la zona all’altezza del primo ingresso della marina. Sulla ripresa dei lavori della litoranea il capogruppo dell’opposizione di Gallipoli Futura, Flavio Fasano, ha presentato anche una interrogazione che sarà discussa nella prossima riunione del consiglio comunale dopo il ritiro del punto nell’ultima seduta per l’assenza giustificata del consigliere proponente.

La viabilità futura e i parcheggi

Si lavora contestualmente alla viabilità alternativa che confluirà sulla strada vicinale di via Madonna del Carmine, nel tratto parallelo e retrostante la Baia Verde, che consente di ricongiungersi verso il quartiere del Lido San Giovanni e la complanare che porta verso le statali o verso il centro cittadino.

La strada, grazie ai fondi del Pnrr, sarà adeguata e messa in sicurezza con l’inserimento della viabilità ciclopedonale. Attualmente i lavori di ampliamento e adeguamento sono già stati oggetto di un appalto integrato e si procederà ora con il progetto esecutivo. I tempi di realizzazione con la creazione della viabilità ciclopedonale non saranno però brevissimi: entro la prossima estate si effettueranno solo alcuni interventi per migliorare la percorribilità e per la messa in sicurezza, in previsione della pedonalizzazione anche del secondo tratto della litoranea.

Sul nodo viabilità e parcheggi l’amministrazione comunale ha già attivato gli assessorati competenti, coordinati da Stefania Oltremarini e Giancarlo Padovano, che entro la prossima estate pianificheranno, anche con il comando della polizia locale, tanto la mobilità delle auto (che sarà interdetta come avviene ora con il cantiere in corso dal primo ingresso della Baia Verde in poi), quanto il piano della sosta con l’attivazione di parcheggi stagionali nella parte retrostante la Baia Verde, con ingresso dall’area Li Foggi, e della zona artigianale già sperimentata nel mese di agosto di quest’anno, con l’attivazione di servizi di collegamento con bus urbani e navette, sia gratuite che a pagamento.

A questi si aggiunge l’area sosta realizzata quest’anno all’inizio della litoranea, adiacente allo stadio comunale, con una capienza di circa 300 posti auto e quella a margine della strada vicinale di Madonna del Carmine, sui terreni di pertinenza del Parco Gondar che saranno messi a disposizione per la sosta estiva.