Lutto nel giornalismo: colpito da infarto muore Andrea Moretto, caporedattore di Telenuovo

LECCE – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo che accomuna due realtà quella veneta, terra originaria e lavorativa del prefessionista e quella salentina, terra d’adozione e d’origine della moglie.

Colpito da un infarto a ridosso di Natale e Santo Stefano, trasportato d’urgenza in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, e ricoverato in terapia intensiva, ad una settimana esatta è venuto a mancare Andrea Moretto, 51 anni, giornalista padovano e caporedattore del Tg Padova di Telenuovo.

Il decesso è avvenuto all’alba do oggi quando il suo cuore, dopo un leggero miglioramento e nonostante le cure intensive presso l’ospedale leccese, ha cessato di battere. Era ricoverato infatti dal 26 dicembre in seguito all’improvviso attacco cardiaco che lo aveva colpito. Lascia la moglie Stefania Centonze e il figlio Dario.

Moretto si trovava nel Salento per una breve vacanza legata alle festività natalizie con i familiari quando è stato colto da malore nella notte tra Natale e Santo Stefano. A pochi giorni da quell’episodio la notizia della morte di Andrea comunicata dai colleghi di Telenuovo e che ha sconvolto familiari e amici. Numerosi i messaggi di cordoglio di colleghi, sportivi e personalità istituzionali.

Nato a Padova, classe 72’, giornalista professionista dal 2004, Moretto, come ricordato anche da PadovaOggi.it, ha iniziato la sua carriera nelle radio locali raccontando le vicissitudini del Padova calcio come inviato dallo storico stadio Appiani. In seguito, il passaggio al piccolo schermo dov'è divenuto responsabile della redazione tv di TeleNuovo, oltre che corrispondente per Tele +, Stream Tv e poi Sky e Dazn. Firma anche della Gazzetta dello Sport, corrispondente da Padova, Andrea ha raccontato per decenni le gesta della squadra biancoscudata di cui era anche un grande tifoso. Appassionato pallavolista, giocava a livello amatoriale nei momenti di relax.

Il legame familiare e territoriale con il Salento lo aveva portato a simpatizzare e tifare anche per i colori giallorossi del Lecce intessendo legami di amicizia con l’ambiente societario leccese e con i colleghi sportivi locali. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha omaggiato la figura del giornalista scomparso consegnando un maglietta della squadra che sarà custodita nel feretro. I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Montà, quartiere di Padova in cui viveva.

Lo ricordano così i colleghi della redazione di Telenuovo: “Smarriti, noi colleghi della redazione di Padova perdiamo oggi un punto di riferimento non solo professionale. Andrea era una persona eccezionale capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari. Sempre in prima linea, da leader, nell’organizzazione della cronaca quotidiana, ci ha guidato nella professione tenendo come bussola la scrupolosa verifica della notizia. Andrea, però, con la sua contagiosa ironia, era anche il primo a sdrammatizzare i momenti di inevitabile alta tensione”.

Alla famiglia di Andrea Moretto va l'affettuoso abbraccio e il cordoglio di tutta la redazione di Lecceprima.