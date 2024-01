Manutenzione e messa in sicurezza, finanziate prime opere di rilancio del parco di Scorrano

SCORRANO - Un sostegno importante per avviare una nuova e definitiva riqualificazione del parco comunale la “Favorita” di Scorrano, nei pressi dell’omonima strada vicinale, che attende da anni il suo rilancio e di diventare un luogo pubblici accessibile e fruibile in totale sicurezza per i cittadini. Grazie ad un recente finanziamento pari a 300 mila euro il settore opere pubbliche della Regione Puglia garantirà i fondi per eseguire gli interventi del progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’area del parco comunale.

Si tratta di un intervento, che seppur parziale, consente di avviare il primo step, deliberato nel novembre scorso dalla giunta, dell’azione di rilancio programmata dal Comune. L’amministrazione scorranese si era già dotata di uno studio di fattibilità per il recupero del Parco Favorita utilizzando i fondi statali per un importo di progetto di 832 mila euro.

Ma considerando urgente un intervento di messa in sicurezza della zona l’ufficio tecnico comunale, partendo dallo studio di fattibilità ed a seguito dell’indirizzo impartito dell’amministrazione del sindaco Pendinelli ha predisposto uno stralcio funzionale e redatto un progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, ora finanziati con 300 mila euro.

L’esecuzione di questi primi interventi consentiranno di raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area parco per consentirne una fruizione più funzionale, e nel contempo anche la salvaguardia del bene pubblico, anche se in modo parziale. Questo primo stralcio del progetto è necessario per ricercare ulteriori forme di finanziamento, atteso che il Comune non è in grado di realizzare l’intervento con proprie risorse di bilancio.

“L’amministrazione comunale continua l’azione di recupero del patrimonio pubblico” commenta il primo cittadino Mario Pendinelli, “è stato concesso un finanziamento per il Parco Favorita. Le strutture comunali rivedranno la luce e ai tanti cantieri aperti se ne aggiungerà un altro”.

Il parco Favorita nell’estate del 2016 era diventata una bella realtà, dove i cittadini di Scorrano avevano iniziato ad accarezzare l’idea di avere, anche nel loro paese, un parco dove far giocare i propri figli e trascorrere le giornate di festa e le serate d’estate.

Ma dopo solo un anno l’affidamento in gestione si era concluso. Da qui sono seguiti anni di abbandono e anche un’ordinanza di chiusura del Comune per ragioni di sicurezza nel 2018. Le attenzioni per la gestione dell’area erano finite poi anche nel filone dell’inchiesta “Tornando”sulle presunte infiltrazioni nel tessuto amministrativo che portarono allo scioglimento del consiglio comunale.

Anche a causa della facilità di accesso si è determinato un deterioramento delle strutture, il furto di parte degli allestimenti, compresi parte dell’impianto elettrico, nonché l’abbandono indiscriminato all’interno di rifiuti.

La condizione di degrado ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità e sta compromettendo sempre di più l’intero parco. Ora con il nuovo progetto dovrebbe partire l’operazione rilancio dell’intera zona de La Favorita, inserita nel Sistema ambientale e culturale (Sac) delle Serre Salentine

All'interno del parco, importante sito naturalistico per la conservazione della biodiversità, insiste un'area giochi, un chiosco, un laghetto artificiale, una torretta per arrampicata sportiva, un percorso benessere ed uno skate park, che attendono di essere recuperati e valorizzati.