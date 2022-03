Il bollettino regionale

Meno test e altri 3.020 positivi. Cala tasso occupazione posti letto nelle intensive

Poco più di 20mila i controlli effettuati in questo inizio settimana e altri 1.065 casi in provincia di Lecce. Si registrano quattro vittime. Sempre meno i pazienti in area critica: sono 26 su 601 ricoveri complessivi