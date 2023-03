Meteo, condizioni in peggioramento: chiusi i parchi e il cimitero

LECCE - Il Comune di Lecce ha disposto la chiusura, per oggi e domani, della Villa Comunale, del Parco dell'ex Galateo, del Campo Luigi Montefusco. La decisione è stata presa in seguito alla diramazione dell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (allagamenti e smottamenti) e vento da parte della sezione di Protezione Civile della presidente dalla Regione Puglia,

L'allerta va dalle 8 del mattino e per le successive 12 ore. Sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati e venti, previsti da forte a burrasca, provenienti da Ovest Nord-Ovest. Una seconda allerta riguarda le 24 ore a partire dalle 20 di stasera, ma per rischio legato al vento. Per quanto riguarda i mari, molto mossi l'Adriatico e lo Ionio settentrionale.

Appena una decina di giorni addietro, esattamente il 16 marzo, uno dei pini storici della Villa Comunale si è spezzato, di netto, per la forza del vento. Per fortuna i giardini pubblici erano stati chiusi, sin dal giorno prima, proprio dopo la diffusione di un'allerta meteo della Protezione Civile.