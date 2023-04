Monitoraggio su progetti e fondi europei. Amministratori salentini a lezione a Bruxelles

LECCE - A lezione di progettazione per attingere e far fruttare al meglio le risorse economiche messe a disposizione dai fondi europei. Nei giorni scorsi alcuni amministratori salentini si sono recati a Bruxelles per prendere parte al corso di europrogettazione per amministratori pubblici organizzato da Ispa formazione (Istituto superiore di pubblica amministrazione) e dalla Camera di commercio Belga-italiana con l'obiettivo appunto di formare la classe dirigente alla progettazione efficace e tempestiva per i bandi comunitari.

Dopo il corso di alta formazione su “Progettazione europea per la pubblica amministrazione", organizzato sempre da Ispa Formazione, nasce ora un gruppo di lavoro per il monitoraggio e la programmazione di iniziative in ambito europeo.

Il corso che si è svolto dall’11 al 14 aprile scorsi, tenuto da esperti ed europrogettisti, ha visto l'attiva partecipazione di rappresentanti, politici ed amministrativi, dei Comuni di Nardò, Maglie, Martignano, Caprarica, Tuglie, Taviano, Martano e dei referenti dell'Area marina protetta di Porto Cesareo.

“È stata un’importante occasione di studio, approfondimento e formazione per gli amministratori coinvolti” spiega la direttrice di Ispa, Stefania Tramacere, “ma è stata anche anche una opportunità di relazionarsi e confrontarsi con tecnici ed eurodeputati durante i meeting appositamente organizzati presso la sede belga del Parlamento Europeo”.

Il soggiorno infatti ha previsto anche una visita al Parlamento europeo e un incontro con eurodeputati e rappresentanti della Regione Puglia a Bruxelles.

Nell'intenzione degli organizzatori vi é la ferma convinzione che questo sia solo un punto di partenza per l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente, coordinato dall’Istituto superiore di pubblica amministrazione, per lo studio ed il monitoraggio sui bandi europei e la programmazione e progettazione di iniziative in ambito comunitario.

“Oggi l’istituto si fa ponte tra le pubbliche amministrazioni e l’Unione Europea al fine di supportare nella programmazione e progettazione di iniziative con l’Unione Europea e con l’obiettivo di attingere anche ai finanziamenti diretti che la Commissione Europea mette a disposizioni di enti pubblici e privati per il miglioramento delle condizioni di vita nei territori coinvolti” conclude Stefania Tramacere, “in ogni caso, seguiranno altri corsi con formula simile e sulle medesime tematiche ed anche più specifici su aspetti complessi come ad esempio quello della rendicontazione dei progetti”.

L’attività del corso formativo e informativi si è concentrato su focus tematici sui principali programmi di finanziamento europei (fondi diretti e fondi strutturali), sui programmi di coesione e sviluppo regionali, sulle opportunità del Pnrr, sui programmi di sviluppo e cooperazione interregionali.