Addio a Rocco Maurelli: dalla passione politica alla nascita di Claai

TREPUZZI - Addio a Rocco Maurelli, già consigliere comunale di Leverano e fondatore di Claai a Lecce (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane): si terranno oggi nella sala mortuaria di via Madonna del Buon Consiglio, a Trepuzzi, i funerali dell’uomo, morto ieri all’età di 80 anni.

Ha ricoperto l’incarico componente del comitato federale del Pci provinciale. Insieme all'esperienza politica e amministrativa, è stato soprattutto un instancabile protagonista del mondo associativo imprenditoriale. Fin dagli anni ’70 dirigente e segretario provinciale della Confederazione nazionale degli Artigiani e successivamente di Confesercenti.

Nell’ottobre del 1988 dà un fondamentale impulso alla creazione di Api (Associazione Piccole e Medie Imprese) a Lecce. Nel dicembre del ’92, invece, si deve sempre al suo grande impulso la costituzione di Claai, di cui è stato sino alla fine presidente onorario. Fondamentale, infine, il suo contributo alla nascita degli enti bilaterali dell’artigianato (Ebap, Edilcassa di Puglia, Edilscuola, Cprp) di cui è stato apprezzato amministratore.

Dall’associazione Piccole industrie sottolineano: “Il suo obiettivo primario è sempre stato quello di trasmettere ai più giovani le sue conoscenze, i suoi stimoli e i suoi insegnamenti, il più importante è sempre stato il ruolo sociale dell’impresa, considerata non come occasione di arricchimento personale del singolo imprenditore, ma - proprio in quanto corpo sociale - uno strumento di benessere per una comunità ben più ampia”.

Da ieri, Confapi Lecce, Claai Puglia e l’intero territorio salentino, perdono sicuramente un punto di riferimento importantissimo.