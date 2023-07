Unisalento piange Gianni Donno: scomparso il docente di Storia contemporanea

LECCE - Nuovo lutto nell’Università del Salento, dopo la scomparsa, nei giorni scorsi, di Bianca Rosa Gelli ed Erbana Epifani: è venuto a mancare, all’età di 75 anni, Gianni Donno, già docente di Storia contemporanea all’Università del Salento.

Nato a Lecce nel 1948, aveva cominciato la sua carriera nell’allora Università degli studi di Lecce alla fine degli anni Settanta. Si era occupato di storia dell’associazionismo sindacale e del movimento operaio e socialista nel Mezzogiorno, pubblicando numerose monografie.

Era stato, nel corso della sua attività, promotore di convegni internazionali e suoi contributi sono apparsi in volumi collettanei, in riviste di carattere nazionale e sul Dizionario biografico del movimento operaio italiano.

Aveva studiato inoltre il Liberalismo e collaborato al Dizionario del Liberalismo italiano. Più di recente si era dedicato alla storia militare, pubblicando cinque monografie sulla Liberazione alleata in Italia durante la Seconda guerra mondiale. È stato anche membro del comitato scientifico dell’Istituto di studi storici “Filippo Turati” di Firenze. Aveva anche collaborato con alcuni quotidiani locali e nazionali.

“Alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini”, ha dichiarato il rettore dell’Unisalento Fabio Pollice, “vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Anche l’ex senatrice, Adriana Poli Bortone, ha voluto ricordare il professore: “Ci ha lasciato un caro amico. Gianni Donno non è più con noi. Una morte fulminea che ci lascia storditi. Ci conoscevamo dai tempi della Università. Lui ha continuato la sua bella carriera connotata da scienza e grande onestà intellettuale. Fu opera sua la serie di incontri ad altissimo livello che tenemmo al Castello di Carlo V: da Luttwack a Galli Della Loggia onorarono la nostra città intellettuali di altissimo livello. Fu una splendida collaborazione con l’amministrazione comunale allora da me governata. Una grande perdita per la Famiglia, gli amici e la cultura salentina e non solo. Un caro forte abbraccio alla moglie ed uno particolare a Michele, cui Gianni tanto teneva”.