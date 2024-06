Tommaso Moscara segretario generale della Cgil: è nel sindacato dal 1990

LECCE – Tommaso Moscara è il nuovo segretario generale della Cgil Lecce. Prende il posto di Valentina Fragassi che ha guidato il sindacato dal 2016 e che ora si potrà dedicare al nuovo incarico di segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Puglia.

Moscara, 60enne originario di Galatina, milita in Cgil dal 1990. Nel 2000 è entrato nella rappresentanza sindacale unitaria di Telecom e nello stesso anno è diventato segretario aggiunto di Slc Cgil Lecce e lo è stato fino al 2008. Per la Slc-Cgil, il sindacato dei lavoratori delle telecomunicazioni, è stato anche coordinatore Tim regionale e segretario generale provinciale (dal 2018). Nel febbraio 2022 entra a far parte della segreteria confederale provinciale.

L’assemblea generale lo ha eletto, alla presenza della segretaria nazionale della Cgil, Lara Ghiglione, della segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, dei segretari confederali regionali Dino Testini e Filomena Principale.

L’assemblea ha anche eletto la segreteria confederale provinciale che coadiuverà il segretario generale. Insieme con Simona Cancelli, nella segreteria confederale già da gennaio 2023, faranno parte della segreteria anche Mirko Moscaggiuri, già segretario generale provinciale del sindacato che tutela lavoratrici e lavoratori del terziario e del turismo, Filcams Cgil Lecce (dal 2015 fino allo scorso maggio), e Fiorella Fischetti, tuttora segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Lecce.

