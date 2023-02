Riaprire ospedali ad assistenza dei propri cari. Presto in Regione mozione

LECCE- Da tre anni si partorisce in solitudine, si trascorre la degenza da soli e, purtroppo, a volte si muore altrettanto soli. Ma ora che il Covid fa meno paura, ci si mobilita per riaprire i presidi sanitari all’affetto dei propri cari. Anche la Puglia prova ad aderire alla campagna denominata “Ospedali aperti”.

È stata lanciata dall’associazione Salvagente all’indomani della morte del piccolo Carlo Mattia, al “Pertini” di Roma, dopo poche ore dal parto di una giovane mamma rimasta in ospedale senza assistenza famigliare. La Regione Lombardia ha aderito per prima alla campagna attraverso un protocollo sottoscritto il primo febbraio scorso. E presto potrebbe essere la volta della Puglia. In Regione è stato il consigliere Dem Donato Metallo a rilanciare la proposta politica.

“Le donne che partoriscono devono avere accanto il partner, o una persona fidata e amica per tutto il tempo che ritengono necessario, per loro stesse e per il neonato. I bambini ammalati non hanno bisogno solo della vicinanza della mamma, ma anche degli altri famigliari. Gli anziani che sorridono quando vedono i figli, quando ricevono una carezza, stanno meglio. E così per le persone disabili, la presenza di una persona cara fa una differenza enorme anche nella forza della cura”, ha dichiarato il consigliere regionale che ha promesso una mozione in Consiglio. Ha aggiunto di voler scrivere al presidente Michele Emiliano, all’assessore alle Politiche della salute Rocco Palese e al direttore del Dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.