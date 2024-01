Muoversi senza auto: forti sconti per chi abbina al bus le bici e i monopattini

LECCE – Da febbraio sarà operativo il progetto “Lecce Share” che mette insieme il trasporto pubblico urbano con i servizi di condivisione già presenti in città come monopattini e bici (tradizionali ed elettriche). Acquistando un abbonamento mensile personale, gli utenti potranno risparmiare tra l’85 e il 95 percento del costo dell’abbonamento ai servizi di sharing: monopattini e bici elettriche (con Bit Mobility) e bici tradizionali (Lebike di Bicincittà Italia).

L’iniziativa, voluta da Sgm, sarà valida fino al 30 giugno 2025 e ha lo scopo di incentivare l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata. Ad esempio, se l’abbonamento mensile ordinario a Sgm costa 29 euro, con 1 euro e 50 centesimi in più si potrà usufruire per lo stesso periodo di tempo anche delle bici di Lebike; con 3 euro si potranno utilizzare i servizi di Bit Mobility e con 4,50 sia le une che le altre. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia attraverso le “Risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale”.

Maggiori gli sconti per chi ha diritto ad abbonamenti agevolati, come gli studenti universitari che pagano 12 euro per un abbonamento mensile alle linee urbane: con solo un euro in più avranno un mese di abbonamento Lebike, con 2 euro, invece, potranno utilizzare monopattini e biciclette elettriche, sempre per un totale mensile di 120 minuti, con sblocchi illimitati. Se vorranno utilizzare tutti i servizi di sharing disponibili pagherà 3 euro in più. Infine, per chi ha diritto alla gratuità del trasporto pubblico locale, lo sconto sui servizi di sharing arriva al 95%.

I biglietti del servizio integrato saranno disponibili in formato digitale sulle piattaforme di vendita già attive per il trasporto pubblico, MooneyGo e DropTicket. Dopo il pagamento sarà rilasciato un codice alfanumerico per l’attivazione dei servizi di sharing richiesti, attraverso le apposite applicazioni (Weelo per Lebike e Bit).

Le dichiarazioni in conferenza

“Il biglietto integrato è un servizio innovativo molto richiesto dai cittadini – ha detto l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – e con Lecce Share lo stiamo attuando nell'ottica di una modalità di trasporto collettivo e condiviso”. L’esponente del governo cittadino ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando sull'integrazione di altri servizi anche turistici, penso alle cargo bike e alle hand bike. Sono le basi che stiamo gettando per il futuro e per questo non ci lasciamo sfuggire nessun bando di finanziamento. Ringrazio la Sgm e le aziende partner Bit e Bicinincittà per l'adesione e la condivisione del progetto”

“L’intento di questo progetto incentrato sulla mobilità condivisa – ha sottolineato Francesco Cantobelli, amministratore unico di Sgm – è quello di incentivare i cittadini a utilizzare sempre meno l’auto privata a favore di una mobilità sostenibile, offrendo, come in questo caso, soluzioni alternative per gli spostamenti quotidiani in città. Con questa iniziativa si cerca di intercettare quanto più possibile le esigenze collettive dei cittadini che valutano un percorso come completo, quando gli ultimi metri di un determinato spostamento, effettuato con il Trasporto Pubblico, sono coperti da servizi sharing”.

“Il connubio tra utilizzo di mezzi pubblici e mezzi dell’ultimo miglio come monopattini e biciclette si concilia perfettamente con la realtà di Lecce - ha dichiarato Michela Crivellente, amministratore delegato di Bit Mobility -. Permette, infatti, agli utenti di raggiungere la fermata del bus utilizzando un mezzo green o noleggiandolo a seguito dell’utilizzo dell’autobus, per percorrere proprio gli ultimi metri e parcheggiarlo comodamente vicino a casa”.

Gianluca Pin, responsabile commerciale Bicincittà Italia, ha commentato: “Siamo certi che questa partnership sarà gradita ai leccesi, che saranno ancora più incentivati a scegliere modalità di trasporto flessibili e sostenibili come le biciclette condivise di LeBike ed i mezzi di trasporto collettivi di Sgm, a discapito dell’auto privata. Inoltre, abbiamo reso l’esperienza di utilizzo del bike sharing ancora più smart puntando sulla nuova app Weelo che, per la città di Lecce, è attiva da oggi, ma mantenuto le tariffe invariate e la prima ora di utilizzo sempre gratuita”.