“La poetica degli spazi”: nuovi patti di collaborazione per il polo museale

LECCE - Un’immagine fortemente simbolica per rappresentare “la poetica dei luoghi”, ciò che è necessario all’accudire, nella quotidianità, il divenire della cultura: le mani fanno nido alle pratiche, la passione è il terreno dove mettere a dimora necessità, desideri, sensibilità. Questo il fondamento dei Patti di collaborazione, essere luogo di una comunità sodale e consapevole nel costruire, giorno dopo giorno, un grande progetto culturale che unisce e attraversa le esperienze dei Poli Biblio-museali di Puglia.

Per fare un bilancio e raccontare il territorio attraverso l’alleanza pubblico-privato che caratterizza il lavoro dei Poli, la Regione Puglia promuove un doppio appuntamento per presentare il nuovo Patto di collaborazione tra i Poli Biblio-Museali di Foggia, Bat, Brindisi e Lecce e le associazioni attive in ambito culturale e sociale.

Dopo quello tenutosi a Foggia l’incontro a Lecce per la presentazione dei nuovi patti di collaborazione è fissato per mercoledì 6 dicembre, alle 17, al Museo Castromediano: aperto al pubblico e alle associazioni che già hanno siglato un patto di collaborazione con il polo, servirà ad illustrare i risultati sinora raggiunti e le nuove regole della sottoscrizione.

Associazioni, imprese culturali, cooperative, organizzazioni non governative, aggregazioni di cittadini portatori di interessi collettivi espressione dell’associazionismo culturale e sociale che operano sul territorio potranno usufruire degli spazi e dei servizi gestiti dal polo con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio, gli spazi e i servizi di biblioteche e musei regionali, in un’ottica sempre più inclusiva, imparziale e democratica, capace di colmare il divario territoriale, digitale, culturale, sociale ed economico, questa sinergia pubblico-privato si propone di valorizzare le attività laboratoriali, espositive, di ricerca e di studio, i lavori di gruppo, la formazione in presenza e on-line, la progettazione.

“Da alcuni anni stiamo assistendo ad una rivoluzione culturale e sociale, che rende ancora più centrale il ruolo delle Biblioteche e dei Musei, che da luoghi di conservazione si trasformano sempre più in luoghi della conversazione”, precisa Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, che prosegue: “Coinvolgere la società civile e renderla protagonista è una metodologia vincente per intercettare i bisogni formativi e informativi, estendendo i servizi anche a fasce di popolazione che abitualmente non rientrano tra i fruitori degli spazi culturali”.

Dello stesso avviso Luigi De Luca, direttore del Museo “Castromediano” di Lecce e Coordinatore dei Poli Biblio-Museali: “Ad ispirare questa linea strategica della Regione Puglia sono i principi della buona amministrazione, informati all’economicità, all’efficacia, all’imparzialità, alla pubblicità e alla trasparenza, anche e soprattutto per promuovere le pari opportunità di genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità e contrastare così ogni forma di discriminazione”.

“Contribuire alla formazione di cittadini responsabili, in grado di orientarsi in modo critico nella società dell’informazione e della post-verità – sottolinea Grazia Di Bari, Consigliera della Regione Puglia con delega alla Cultura – è tra le mission più importanti dei Poli Biblio-Museali della Regione Puglia, che si propongono di sostenere la formazione permanente per tutti e per tutta la vita. Anche in questa direzione, la collaborazione pubblico-privato risulta vincente”.