“Natale in bus”: nel mese delle festività 105mila passeggeri

LECCE - I risultati? Incoraggianti, ma non del tutto soddisfacenti. I problemi? Arginati, ma non risolti. Si può riassumere così, con le parole dell'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, il bilancio del piano di trasporto “Natale in bus” effettuato per un mese a partire dall'8 di dicembre.

I passeggeri sono stati complessivamente 105mila circa e di questi 20mila hanno viaggiato gratuitamente: una metà perché ha utilizzato le navette dai parcheggi di interscambio, l'altra metà perché ha approfittato della gratuità che ha coinvolto nei giorni festivi tutte e 16 le linee già attive nei feriali. È la prima volta, dal momento che finora nelle date contrassegnate sul calendario con il colore rosso si era fatto ricorso a 6 linee, con frequenze da 60 a 90 minuti.

“Sono dati incoraggianti, il trasporto pubblico sta iniziando ad esercitare il suo appeal e a generare interesse come alternativa all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti brevi in città – ha commentato De Matteis –, ma non sono ancora dati soddisfacenti in quanto puntiamo alla crescita del numero dei passeggeri, in linea con la tendenza che ci accompagna da quando è stata ristrutturata la rete e sono stati introdotti i sistemi di rilevamento del numero dei passeggeri su ogni singola linea, un tempo totalmente assenti”.

Ulteriori passi in avanti sono attesi già nei prossimi mesi dal momento che, dopo una lunga gestazione, è stata portata a termine l'operazione che ha fatto di Sgm un'azienda a capitale totalmente pubblico - il 51 percento è del Comune, il 49 della stessa Sgm che ha acquisito le quote prima detenute da privati -. Questa nuova configurazione libera, finalmente, i 900mila chilometri annui aggiuntivi finanziati dalla Regione Puglia che ora potranno essere spalmati sulle diverse linee, a seconda delle esigenze, per intensificare le frequenze. "Grazie al monitoraggio delle linee - ha spiegato De Matteis -, oggi sappiamo quali sono le più utilizzate, quali sono le fermate più frequentate, quali i percorsi che vengono scelti meno dai passeggeri, e questo ci aiuterà ad ottimizzare ulteriormente nel tempo l’efficacia del sistema”.

L'esponente della giunta ha quindi fatto delle valutazioni sul piano della viabilità. Anche quest'anno è stato deciso di non programmare chiusure del nucleo cittadino all'interno dei viali e della circonvallazione, ma di cercare di incentivare forme di spostamento alternative al mezzo privato: “È stata una scelta che ha dato buoni risultati, non si sono registrate particolari criticità sul fronte del traffico, abbiamo contenuto i fisiologici disagi e la città è stata costantemente affollata di visitatori, con le iniziative culturali e di spettacolo realizzate in centro che sono state sold out. Abbiamo garantito maggiore sicurezza ai pedoni con la chiusura al traffico di Via Filzi e Via Liborio Romano. Abbiamo registrato meno ingorghi di automobili in centro, grazie ai mezzi alternativi, ai parcheggi di interscambio e a quelli gratuiti in convenzione con Unisalento, e grazie a una nuova sensibilità, che porta a preferire il parcheggio all’esterno del centro invece del giro alla continua ricerca. Le festività del 2022, poi, sono state le prime con il parcheggio di Viale De Pietro attivo. Un parcheggio privato che però ha svolto una fondamentale funzione di utilità pubblica, offrendo, nei limiti della capienza disponibile, la possibilità di parcheggiare comodamente in centro a tanti automobilisti. Ringrazio Sgm, gli autisti e gli ausiliari, la polizia locale, gli agenti che hanno garantito sicurezza in questi giorni così particolari, la protezione civile, che è stata fondamentale per la buona riuscita del piano. Un lavoro di squadra che ci consente di migliorare ogni anno”.