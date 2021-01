Necropoli di Alezio, emergono “olive” e nuovi reperti sui riti funebri dei Messapi

ALEZIO - Sempre più interessanti e rivelatori gli elementi rinvenuti nei siti archeologici del territorio salentino e stavolta nuove scoperte sulla ritualità funebre, in capo alle popolazioni dei Messapi, giungono dalla necropoli di Alezio. Una piazza cerimoniale, numerose tombe tra le quali quella di un bambino, il rinvenimento di olive quali offerte destinate ad accompagnare il viaggio nell’aldilà. Sono alcune delle scoperte della prima campagna di ricerche archeologiche effettuata nella necropoli messapica di Monte d’Elia, nel sito aletino, che è condotta dal laboratorio di Archeologia classica dell’Università del Salento sotto la direzione dal professor Giovanni Mastronuzzi.

Dopo la conclusione, nei giorni scorsi, delle operazioni di scavo, si prosegue ora con le analisi dei reperti ritrovati nell’area della necropoli. Attività svolta da un team esperto di ricercatori del Cnr-Ispc, formato da Ivan Ferrari e Francesco Giuri, e dagli archeologi professionisti formati a UniSalento, Patricia Caprino e Francesco Solinas. Al lavoro anche le studentesse del corso di laurea magistrale in Archeologia, Irina Bykova ed Elisa Lauri.

“Nell’arco di alcune settimane di ricerche sono emersi nuovi fondamentali dati per la conoscenza della civiltà messapica, innanzitutto attraverso la ricostruzione topografica dell’area di Monte d’Elia e il riconoscimento dei rituali funerari lì praticati nell’antichità”, spiega il professor Mastronuzzi, “alcuni saggi di scavo hanno permesso di recuperare informazioni sulla morfologia dell’area, ovvero sull’andamento del rilievo collinare che accoglie la necropoli di Alezio, da cui è possibile osservare, su un lato, il mare e, sull’altro, l’antico insediamento messapico. Di estrema importanza è il dato che concerne l’identificazione di una grande piazza cerimoniale intorno alla quale, all’interno di recinti costruiti con grandi massi, si concentravano i gruppi di tombe appartenenti a nuclei di famiglie o clan. Essa costituiva il punto di arrivo delle processioni che accompagnavano il defunto nell’ultimo viaggio dalla casa al luogo del seppellimento”.

Ed elementi di maggiore dettaglio sono giunte ora dall’ultimo scavo di sepolture compiuto nel sito e che per altro non furono intercettate nel corso delle indagini degli anni Ottanta dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. È stata infatti identificata una fossa, dotata di pavimento in blocchi di calcare e di cornice in carparo, al cui interno erano accumulati i resti di almeno dodici individui. Un ossario, insomma, collegato al funzionamento della necropoli e alla prassi del riuso delle strutture funerarie per varie deposizioni.

“Abbiamo rinvenuto alcuni oggetti appartenenti ai corredi” spiega nel dettaglio sempre il professor Mastronuzzi, “tra questi una lucerna, un piatto, una trozzella, tipico vaso della civiltà messapica, due pesi da telaio e un puntale di giavellotto. Con alcuni di questi oggetti veniva identificato il sesso del defunto nel corso della cerimonia di inumazione: la trozzella per le donne, le armi per gli uomini, e potevano indicare rango e ruolo ricoperti in vita”.

Un altro rinvenimento molto importante è quello della tomba di un bambino, sepolto in un piccolo sarcofago con alcuni oggetti di corredo: un bicchiere per il vino, un’anforetta, un sonaglio e un astragalo con funzione di giocattoli, e anche uno “strigile”. Quest’ultimo è elemento che contraddistingueva gli atleti, potrebbe essere quindi un dono che sottolinea il mancato raggiungimento dell’età adulta. “Intorno alla tombe abbiamo poi numerose deposizioni secondarie” conclude il professor Mastronuzzi, “i resti di inumati precedentemente collocati all’interno di sarcofagi potevano essere rimossi e spostati per accogliere nuove deposizioni. Le ossa e gli oggetti di ornamento personale, come anelli e spille, venivano religiosamente raccolti e ricollocati nelle immediate vicinanze delle tombe. Un dato di straordinario rilievo è, infine, rappresentato dal rinvenimento di olive, quali offerte alimentari destinate ad accompagnare il viaggio nell’aldilà”.

In questi giorni sono stati avviati il restauro e lo studio dei reperti, manufatti e reperti bioarcheologici. Tali attività continueranno nei prossimi mesi parallelamente all’elaborazione della documentazione di scavo. Sulla base delle conoscenze acquisite potrà essere programmata una nuova campagna di ricerche sul campo, da effettuare a partire dalla prossima primavera in accordo con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con la funzionaria responsabile, Serena Strafella. Le indagini avvengono infatti in regime di concessione del ministero dei Beni culturali e in accordo con la Soprintendenza e con il contributo economico del Comune di Alezio e dell’Università.

Gallery